Incendio sul Vesuvio: brucia area Parco nazionale/ Nube nera visibile da Ercolano

Ancora un incendio sul Vesuvio dopo l’ultimo dei giorni scorsi che aveva interessato Torre del Greco. Nelle ultime ore, come riporta Quotidiano.net, un nuovo rogo è divampato in località La Castelluccia, un’area di Massa di Somma ricadente nel Parco Nazionale del Vesuvio. Le fiamme si sarebbero molto presto propagate minacciando l’intera zona e costringendo ad un inevitabile intervento dei vigili del fuoco insieme al dell’Anti Incendio Boschivo della Regione Campania. In azione anche una pattuglia dei carabinieri forestali.

Un elicottero regionale per lo spargimento di acqua, insieme ad un Canadair hanno preso parte alle operazioni di spegnimento in corso con l’obiettivo primario di arginare il prima possibile il fronte del fuoco ed evitare che le fiamme possano raggiungere il centro abitato. Già diversi ettari di bosco sono stati inghiottiti dai roghi negli ultimi giorni.

INCENDIO SUL VESUVIO: NUOVO ROGO, OPERAZIONI IN CORSO

Stando alle ultime informazioni sull’incendio che sta interessando le pendici del Vesuvio ed attualmente in corso, si sarebbe sollevata una nube densa e nera ed il fumo sarebbe visibile dalle abitazioni limitrofe alla località La Castelluccia e nei comuni vicini. La colonna di fumo sarebbe visibile anche dalla zona nord del comune di Ercolano. L’incendio, come riporta Il Mattino, è divampato nel primo pomeriggio di oggi 12 agosto. Al momento non si conosce ancora la natura del rogo ma le operazioni per tentare di limitare i danni non si fermano. Sul posto anche alcuni uomini della polizia di Stato che stanno controllando lungo le strade di accesso al parco la presenza di altri eventuali focolai.

Nonostante il forte caldo di questi giorni, gran parte degli incendi finora segnalati sono stati di natura dolosa. Solo pochi giorni fa era divampato un nuovo incendio in provincia di Napoli, le cui fiamme a causa del forte vento si erano spinte sempre di più verso le prime case spaventando diverse famiglie che sono state poi prontamente evacuate.



