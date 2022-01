Incendio Torino, brucia una mansarda: due feriti/ “Provocato da esplosione”

Incendio a Torino, paura in centro città: a fuoco una mansarda, ci sono feriti. Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, il rogo si è verificato in un palazzo di via Bellezia 7, angolo via Corte d’Appello: le fiamme hanno avvolto la mansarda e si è verificata una colonna di fumo nero visibile anche da chilometri di distanza. Due le persone rimaste ustionate nell’esplosione, entrambi trasportati al Cto con codici gialli, di media gravità.

Secondo una primissima ricostruzione, l’incendio verificatosi in centro a Torino sarebbe legato a un’esplosione. Non è tutto: a causa dello scoppio, una parete dell’alloggio è crollata sul pianerottolo, mentre il tetto è saltato in aria, provocando una pioggia di detriti e di calcinacci sulla strada.

Incendio Torino, brucia una mansarda: due feriti

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e sono stati evacuati i residenti del palazzo, insieme ai dipendenti del vicino Comune. Le forze dell’ordine hanno chiuso la zona tra via Corte d’Appello, via Bellezia e via Garibaldi, sul posto sono giunti polizia e vigili urbani. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Tresso, assessore comunale con delega alla Protezione civile: «Arpa ha immediatamente avviato il monitoraggio delle sostanze organiche volatili nell’area, registrando per ora valori contenuti». «Non ci sono persone coinvolte», ha rassicurato l’assessore, sottolineando che nelle prossime ore verrà emessa «un’ordinanza sindacale per dichiarare la parziale inagibilità dell’edificio, sicuramente del piano soffitte alla cui altezza si è sviluppato l’incendio, ma anche di quello sottostante interessato dall’acqua di spegnimento».

