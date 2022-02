Incendio traghetto Grecia-Italia: video/ Nave Grimaldi evacuata: rogo da camion stiva

INCENDIO SULLA NAVE GRIMALDI AL LARGO DI CORFÙ

Tragedia sfiorata nel mare Ionio questa notte quando un incendio sul traghetto “Euroferry Olympia” della Grimaldi Lines – in viaggio tra Grecia e Italia – ha fatto passare ore di panico comprensibile a bordo della nave: i soccorsi sono giunti con grande tempismo in modo da poter fare evacuare tutti i passeggeri, sani e salvi ad ora sull’isola greca di Corfù.

Operata ad un neo e curata con tisane/ Morta per melanoma: in 3 accusati di omicidio

Il traghetto viaggiava dal porto greco di Igoumenitsa a Brindisi quando al largo di Corfù si è sviluppato un tremendo incendio nella stiva: dalle prime informazioni date dall’ANSA, il rogo pare sia stato originato da un camion in fiamme nella stiva, resta da capire però il motivo scatenante. «La nave è alla deriva e diretta verso le coste albanesi», spiega il comandante della Guardia Costiera italiana Cosimo Nicastro intervistato da RaiNews24. Secondo la guardia costiera greca, vi sono ancora 2 persone in stiva (i due camionisti dispersi) ma per fortuna non sarebbero comunque in pericolo di vita e a breve saranno recuperate.

Costa “stop Green Pass per attività aperto”/ Mascherine, obbligo vaccini: cosa cambia

PASSEGGERI TRAGHETTO IN SALVO: LA SITUAZIONE AGGIORNATA

239 passeggeri, 51 membri dell’equipaggio, tutti tratti in salvo e fatti evacuare in piena notte al largo di Corfù: la guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto durante la notte con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l’intervento. A quel punto il pattugliatore “Monte Sperone” si è subito messo a disposizione per trarre in salvo gli oltre 200 passeggeri, per lo più autotrasportatori greci e bulgari ma con a bordo anche diversi bambini. 243 tratti in salvo dal pattugliatore italiano, altre 34 persone dalla motovedetta della guardia costiera greca. Una buona notizia ulteriore è fornita dalla mancato sversamento di combustibile in mare, oltre alla non compromissione del traghetto Euroferry Olimpia, ora alla deriva. «C’erano fiamme altissime, a bordo c’era il panico», raccontano i passeggeri tratti in salvo dalle autorità italo-greche; «il comandante della nave, quando è scoppiato l’incendio, ha fatto il giro delle cabine e radunato i passeggeri su un unico ponte – spiega all’ANSA il comandante del pattugliatore “Felice Lodovico” Simone Cicchetti – poi ha dato l’abbandono nave, ma l’evacuazione non è stata una passeggiata». Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato stamane il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti «per il salvataggio dei passeggeri della nave “Euroferry Olympia”, operato la notte scorsa dalla motovedetta “Monte Sperone”, chiedendogli di esprimere l’apprezzamento e la riconoscenza all’equipaggio della motovedetta», si legge nella nota del Quirinale.

Bimbo morto a scuola a Milano: maestra assolta/ In primo grado era stata condannata

L’incendio della Euroferry Olympia visto dall’alto. #VideoViral

Credit AFP pic.twitter.com/UG3cu1cCps — Giuliano Merlo 🇮🇹 ✪ (@giulianomerlotw) February 18, 2022

Notte di paura a bordo del traghetto Euroferry Olympia di Grimaldi Lines, in navigazione sulla tratta Grecia-Italia, causa incendio a bordo.

Per fortuna non si registrano feriti tra i passeggeri ed equipaggio circa 300 persone totali. FOTO BY GIULIANO MERLO pic.twitter.com/HbcVehgSAs — Pazzo per il Mare (@pazzoperilmare) February 18, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA