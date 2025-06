Un gravissimo incendio è in corso presso l’università di Viterbo, leggasi quella degli studi della Tuscia. Come si può notare dalle immagini pubblicate online nelle ultime ore, si vede del fumo nero e delle fiamme devastare completamente la struttura, con un’alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. Diversi uomini dei vigili del fuoco si trovano sulla scena, e le fiamme e l’incendio sono ancora attualmente in corso vista la vasta portata del rogo.

Secondo quanto riferito dai media locali l’incendio sarebbe iniziato attorno alle ore 10:00 di oggi, mercoledì 4 giugno 2025, presso l’edificio che ospita la facoltà di Agraria dell’università di Viterbo, non troppo distante dal tribunale. Stando alle prime indiscrezioni sembra che nel padiglione fossero in corso dei lavori di ristrutturazione, una circostanza che spesso e volentieri ha portato ad altri roghi nel corso della storia, anche se ovviamente è ancora presto per comprendere nel dettaglio cosa abbia fatto divampare le fiamme.

INCENDIO UNIVERSITÀ DI VITERBO, COSA SAPPIAMO

Anche per via di questa circostanza la struttura dell’edificio non ospitava degli studenti ne tanto meno docenti, ma bisogna comunque comprendere in via ufficiale se qualche persona sia rimasta coinvolta, magari qualche operaio edile al lavoro, o meno. Come riferito da alcuni testimoni, l’incendio sarebbe stato accompagnato da delle esplosioni, e la zona dove è scoppiato il roga si trova ai piani alti, sopra i laboratori, e si è optato per l’evacuazione di un’area di circa 500 metri dal luogo delle fiamme.

Al momento non si hanno notizie più certe visto che trattasi di una vicenda piuttosto fresca, ma si sa che l’azione di contenimento delle fiamme dei vigili del fuoco è ancora in corso, di conseguenza nel corso della giornata dovremmo avere delle notizie più certe. In attesa di aggiornamenti, l’università di Viterbo era comparsa sulle cronache pochi giorni fa per un fatto molto più piacevole, l’elezione della prima rettrice donna della stessa università, la 53enne docente Tiziana Laureti.

