Incendio Vicenza, fiamme presso la ditta tessile Texinternational/ A fuoco 2.500 mq

Un incendio di grandi dimensioni si è verificato questa mattina in quel della provincia di Vicenza, colpendo un’azienda tessile. Nel dettaglio, ad andare a fuoco è stata la Textnternational di Sossano, situata in via Daniele Manini, e secondo quanto emerso sui vari siti locali, a cominciare da VicenzaToday, l’episodio si sarebbe verificato a partire dalle ore 8:20 di oggi, venerdì 3 marzo 2023. Numerosi i vigli del fuoco che si sono recati sul posto per cercare di domare le fiamme, che hanno interessato un fabbricato superiore ai 2.500 metri quadrati, un rogo quindi davvero importante.

A conferma, l’alta colonna di fumo nero che è risultata essere visibile da chilometri di distanza, proveniente proprio dall’azienda tessile di Vicenza. I pompieri che si sono recati sul luogo segnalato sono giunti da Lonigo, quindi da Vicenza e da Este, con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, ed hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento dell’incendio, riuscendo fortunatamente a non coinvolgere un supermercato di alimentari che si trova vicino alla ditta e che attualmente risulta essere chiuso proprio per il fumo esalato dalle fiamme in vicinanza.

INCENDIO VENEZIA, BRUCIA TEXINTERNATIONAL: INDAGINI IN CORSO

Fortunatamente i vigili del fuoco hanno svolto ottimamente il loro lavoro e sono riusciti a circoscrivere le fiamme, anche se le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Una volta messo in sicurezza il sito gli inquirenti cercheranno di capire cosa sia stato a provocare le fiamme, se un incendio doloso o colposo: solo i tecnici dei vigili del fuoco lo potranno accertare con sicurezza.

La Texinternational di Vicenza realizza biancheria per la casa e tessuti, e una volta che è scoppiato l’incendio sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco, anche perchè le fiamme, come già spiegato sopra, erano ben visibili. Al momento non si hanno notizie di eventuali persone coinvolte.

