Incentivi assunzione giornalisti/ 12 Milioni per assunzioni e tempo indeterminato

I nuovi incentivi destinati all’assunzione di giornalisti e professionisti digitali, faranno tirare un sospiro di sollievo all’editoria, che essendo in un momento di crisi, oltre alle spese da affrontare, dovranno fare il possibile per gratificare i suoi collaboratori e doipendenti.

Alla Corte dei conti è stato registrato il Decreto Ministeriale (DPCM), che era stato emanato il 28 settembre del 2022, insieme al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e al Ministro dell’economia e finanze, dove si sosteneva il Fondo Straordinario per l’Editoria per un totale di 90 milioni di euro.

Incentivi assunzione giornalisti: a chi spettano?

Gli incentivi relativamente all’assunzione dei giornalisti, ammontano in totale a 12 milioni di euro. Una cifra che verrà distribuita in due modi differenti, 3 milioni da destinare alle nuove assunzioni, e i restanti 9 milioni di euro per trasformare i rapporti di collaborazione in contratti a tempo indeterminato.

Ecco chi potrà godere delle risorse del Fondo straordinario per l’editoria 2022:

Aziende del settore dell’editoria, Testate giornalistiche Emittenti televisive e radiofoniche , Agenzie di stampa.

Ecco nello specifico, come verranno destinati i contributi:

8000 Euro in forma di contributo forfettario per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di un giovane sotto i 35 anni, purché abbia una qualifica professionale come giornalista oppure con skills digitali informatiche e della cybersecurity, dei media e dei servizi online. 12 Mila euro sotto forma di contributo forfettario, per ciascuna trasformazione da rapporto di collaborazione continuativo e coordinato (oppure contratto a determinato), a contratto indeterminato senza limiti di età.

Per contratti di collaborazione, si fa riferimento a tutti quegli accordi che hanno come fine ultimo, l’indeterminato oppure i rapporti con progetti a termine o ancora contratti giornalistici co.co.co.

Le agevolazioni devono essere concesse entro e non oltre, i limiti di spesa appena descritti, in accordi con il trattato europeo riguardo gli aiuti de minimis 1047/2013.

Per le modalità di richiesta e di attuazione si aspetta un provvedimento da parte del Capo del Dipartimento dell’Editoria entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale.











