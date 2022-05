Incentivi auto 2022 al via da lunedì 16 maggio/ Sconti fino a 5.000 euro: i dettagli

Scatteranno lunedì prossimo, 16 maggio, gli incentivi auto e moto 2022. Previsti, come da decreto, sconti fino a 5.000 euro, una vera e propria boccata d’ossigeno per il mercato che viene da due anni durissimi causa pandemia di covid e carenza di materie prime. Basti pensare che lo scorso mese d’aprile si è registrato un calo del 33% rispetto allo stesso periodo del 2021, che sale fino al 44% in meno se confrontato con il periodo pre-pandemia. Con l’arrivo degli incentivi auto e moto 2022, il mercato dovrebbe subire un’impennata, o per lo meno una scossa, +200.000 immatricolazioni secondo le previsioni del Centro Studi Promotor.

La piattaforma ufficiale per le prenotazioni sarà online dal prossimo 25 maggio, ma i contratti di vendita saranno già validi appunto da lunedì 16, per un provvedimento del valore totale di 650 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, quasi due miliardi due euro in totale. Gli incentivi, ricorda l’agenzia Ansa, oscilleranno dai 2mila euro per i veicoli con motori “tradizionali”, quindi benzina/diesel, ma a basso impatto, fino ai 5mila euro per l’acquisto di un’auto elettrica pura con annessa rottamazione di un mezzo inferiore agli Euro 5.

INCENTIVI AUTO 2022 AL VIA: “UNA BUONA NOTIZIA MA CHE ARRIVA IN RITARDO”

“I tempi sono stati più lunghi del previsto, ma ci siamo arrivati. Speriamo che gli incentivi auto servano a fare ripartire il mercato in difficoltà” ha commentato il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, mentre Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, ha aggiunto in merito agli Incentivi auto 2022: “E’ una buona notizia che arriva con notevole ritardo, ma che darà comunque un apporto abbastanza significativo al mercato auto. La situazione – ha proseguito Quagliano – resta comunque critica per tutti gli altri fattori negativi che stanno penalizzando la domanda, dagli effetti della pandemia alla guerra in Ucraina, al rallentamento dell’economia, alla ricomparsa dell’inflazione e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime”. Per acquistare auto elettriche fino a 35mila euro più Iva si potrà richiedere un contributo di 3mila euro, a cui si possono aggiungere altri 2mila euro rottamando un mezzo sotto gli Euro 5.

