Incentivi auto 2022/ Tutto ancora fermo: cosa succede e quando sbloccheranno il bonus

Incentivi auto 2022: diverse criticità

Gli incentivi per comprare un’auto nuova previsti per il 2022, sembrerebbero ancora un miraggio molto lontano. Nonostante il Governo abbia già accolto il provvedimento lo scorso 6 aprile, si sono presentate delle criticità che non permettono di poter proseguire come si dovrebbe.

Prima di poter erogare le agevolazioni per permettere l’acquisto di automobili a prezzo scontato, si attende la pubblicazione ufficiale in Gazzetta. Inoltre, a rallentare le tempistiche per questi bonus, sarebbe stata la pandemia legata al Covid 19 e il ritardo sulla produzione di determinati chip di alcuni modelli d’auto.

Incentivi auto 2022: quali sono le cause dei ritardi

Ai problemi già citati, la Corte dei Conti starebbe valutando eventuali illegittimità per garantire gli incentivi auto 2022. I tempi medi per poter accertarsi che tutto sia a norma, solitamente vanno da un minimo di 15 a massimo 30 giorni.

Non di meno, anche la piattaforma gestita da Invitalia starebbe avendo problemi nell’erogazione, dunque verranno valutate le criticità informatiche che si celano dietro al problema. In ogni caso si avrebbe un piano B: sfruttare la vecchia piattaforma adottata in passato per altri bonus.

Infine, resta la perplessità sulla proprietà per 12 mesi. Se il veicolo comprato con il bonus dovesse esser venduto prima della scadenza della vendita agevolata, chi pagherebbe a quanto ammonterebbe la sanzione?

Il concessionario applicherà lo sconto fin da subito, ma la somma gli verrà restituita solo in una fase successiva come “credito di imposta“. Ancora tante lacune circa le agevolazioni sull’acquisto, anche se al momento il mercato è sempre più in crisi.

Durante il mese di aprile 2022 si è registrato un calo pari al 33%, con 98 mila veicolo a quattro ruote immatricolati. Il primo quadrimestre invece, ha registrato un rosso totale, dato che si segna un –26% vista la differenza di vendite rispetto allo scorso anno.

In questo quadrimestre sono state vendute 442.113 automobili, mentre lo scorso anno e nello stesso periodo (aprile 2021), ben 598 mila.

