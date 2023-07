Incentivi auto 2023/ Nuovi fondi, quasi 1 mld per ibride ed elettriche (28 luglio)

Arrivano nuovi incentivi auto per il 2023. A dirlo è Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che ha spiegato come il passaggio all’elettrificazione è uno step importante per ridurre le emissioni e contrastare gli impatti ambientali.

L’obiettivo è quello di vedere in circolazione molti mezzi sempre meno inquinanti, e al momento in Europa il parco circolante di auto elettriche è deludente. Così, con il nuovo PNRR arrivano altri fondi per premiare gli automobilisti più attenti all’inquinamento. Ecco che cosa è previsto.

Incentivi auto 2023: quanti soldi si potranno usufruire

Gli incentivi auto 2023 prevedono altri milioni di euro, che sforano o raggiungono di poco il miliardo. Cifre molto interessanti oltre che esose, che ci fanno comprendere quanto sia importante tutelare la natura e combattere l’inquinamento.

Urso le ha definite come delle “risorse aggiuntive per il piano di incentivi automotive”, che serviranno a ridurre o annientare l’impatto ambientale. Le agevolazioni destinate ai veicoli saranno così suddivise:

190 Milioni di euro per chi compra macchine con emissioni Co2 per km incluse nella fascia 0 – 20 gr. 235 Milioni di euro per chi compra macchine con emissioni d’anidride carbonica per km incluse nella fascia 21 – 60 gr. Questi fondi saranno aggiunti agli altri 120 milioni già esistenti per le vetture elettriche e ai 127 mln per le vetture ibride plug-in. 190 Milioni di euro per chi compra nuovi mezzi M1 con classe inferiore all’Euro 6, ed emissioni 0 -20/km Co2. Il prezzo di listino dev’essere meno o oguale a 35 mila euro (IVA esclusa). 235 Milioni di euro per chi compra nuovi veicoli M1 con classe inferiore all’Euro 6 ed emissioni 21 – 60 grammi per Km. Il costo di listino dev’essere minore o uguale a 45 mila euro (IVA esclusa). 150 Milioni di euro per chi compra nuovi veicoli M1 con classe inferiore all’Euro 6 ed emissioni 61 – 135 grammi per Km. Il costo di listino dev’essere minore o uguale a 35 mila euro (IVA esclusa). 5 Milioni di euro per comprare mezzi di categoria a partire dalla L1e fino alla L7e (non elettrici e nuovi di fabbrica). 15 Milioni di euro per comprare mezzi di categoria a partire dalla L1e fino alla L7e (sia elettrici che nuovi di fabbrica). 15 Milioni di euro comprare mezzi di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ed elettrici.A contribuente italiano può spettare – grazie agli incentivi auto del 2023 – fino a 5.000 euro per una vettura ibrida o elettrica.

