Incentivi auto 2023, quali sono e chi può usufruire dell’Ecobonus/ Sconti fino a 5mila euro per nuovi veicoli

Nuovi incentivi per chi vuole comprare auto elettriche e ibride plug-in. Li ha disposti il governo Meloni, che invece non ha previsto sconti per chi vuole acquistare una vettura benzina o diesel. Ad inizio anno, infatti, l’esecutivo ha stanziato 190 milioni di euro per l’incentivo all’acquisto di auto con emissioni di Co2 per chilometro che sono compresi nella fascia 0-20 grammi. Sono stati stanziati invece 235 milioni per i veicoli che emettono anidride carbonica per chilometro da 21 a 60 grammi. Tali somme si vanno ad aggiungere ai 120 milioni già stanziati per le auto elettriche e ai 127 milioni per le ibride plug-in.

Dunque, come evidenziato da Sky Tg24, dei soldi stanziati finora restano disponibili 150 milioni per le auto elettriche, 211 invece per quelle ibride plug-in. Invece, sono esauriti gli sconti per chi intende acquistare auto a benzina o diesel. Sono rimasti solo 5 milioni per le società di car sharing per l’acquisto di nuove automobili elettriche.

ECOBONUS 2023, QUALI SONO GLI INCENTIVI AUTO

Per accedere all’Ecobonus, nel caso di auto elettriche, il costo del mezzo non deve superare 43mila euro (Iva compresa). Se non si rottamano vecchi mezzi, si può accedere ad un bonus di 3mila euro. Sale a 5mila euro con la rottamazione di un’auto compresa tra Euro 0 ed Euro 4 in possesso da almeno un anno. Per quanto riguarda gli sconti per le auto ibride plug-in, il loro costo non deve superare 55mila euro comprensivo di Iva, con 2mila euro di bonus senza rottamazione, 5mila con rottamazione di auto compresa tra Euro 0 ed Euro 4.

Nei giorni scorsi era emersa anche la possibilità di ricollocare i fondi restanti, cioè di rimodulare l’Ecobonus, destinando nuove quote alle auto a benzina e diesel. «Bisogna incentivare chi ha bisogno dell’auto. I soldi dello Stato devono servire per svecchiare il parco auto, togliendo dalla strada gli Euro 0-1-2-3», aveva dichiarato il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Questi ha ribadito che l’obiettivo del governo Meloni è «aiutare chi non si può permettere di cambiare la vecchia auto, non chi ha le facoltà per comprarsi se vuole un’auto elettrica».

