Incentivi auto 2024/ Fino a 13.750€ di sconto (27 dicembre 2023)

Gli incentivi auto 2024 – se venissero approvati – promuoverebbero il settore delle automotive ecologiche, che al momento sembrano registrare un trend al ribasso. La manovra potrebbe contribuire ad accelerare le nuove immatricolazioni, che sembrano trovarsi in una situazione di stallo.

Per comprare un’auto nel 2024, potrebbe essere necessario – ai fini dello sconto – rottamare il vecchio mezzo, purché quello nuovo riguardi un veicolo elettrificato (l’agevolazione dipende dalla fascia di emissioni di CO2 emesse).

Incentivi auto 2024

Nell’attesa che vengano emessi gli incentivi auto 2024, il Governo pensa ad una soluzione che possa agevolare le famiglie con ISEE basso, permettendogli l’accesso alla mobilità con riduzioni importanti (usufruendo del leasing agevolato).

Quanto agli sconti applicabili alle vetture elettriche, il funzionamento è semplice: occorre rottamare la vecchia auto a benzina (fino ad Euro 2) ottenendo fino ad un massimo di 13.750€, purché quelle elettriche rientrino nella fascia 0-20 grammi di CO2, oppure 8.000€ di sconto per le vetture ibride plug-in 21-60 grammi di CO2 ed infine 10.000€ di sconto per la fascia 61-135 grammi di C02.

A dichiararlo è il Ministro Adolfo Russo, che si occupa della mobilità e delle infrastrutture in Italia, specificando che le persone fisiche che guadagnano fino ad un massimo di 30.000€ all’anno, potranno ottenere uno sconto maggiore rispetto a chi invece, ne percepisce di più.

Così come è stato per la misura passata, è possibile usufruire dello sconto fino ad un massimo di 25.000€ (IVA esclusa), per ottenere delle auto elettriche nella fascia 61 – 135. Mentre, per vetture nella fascia 21 – 60 grammi di anidride carbonica, è possibile godere fino a 45.000€ (IVA esclusa).

L’incentivo previsto dal Dpcm (approvabile da metà gennaio e metà febbraio), è valido per i mezzi commerciali, auto, scooter, moto e quadricicli (purché mantengano le caratteristiche ecologiche, ovvero ibridi e/o elettrici).

Per coloro che vorrebbero ottenere un incentivo auto 2024 maggiore, è sufficiente rottamare l’auto da Euro da 0 a Euro 3, con uno sconto fino al 40%.

Inoltre, è possibile godere degli stessi incentivi anche senza rottamazione (seppur con delle riduzioni evidenti).











