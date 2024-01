Incentivi auto 2024/ Flotta italiana tra le più vecchie d’Europa: il piano (oggi 5 gennaio)

Gli incentivi auto 2024 vengono predisposti anche per questo nuovo anno, affinché il parco circolante nel nostro Bel Paese possa ringiovanirsi.

A stabilire le nuove agevolazioni per cambiare il parco auto in Italia, è il ministero delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che desidera introdurre nelle strade italiane delle vetture sempre meno inquinanti.

Dalle rottamazioni per gli Euro2 all’incentivo per passare all’elettrico, per poi arrivare alle agevolazioni ad HOC per le nuove licenze taxi.

Incentivi auto 2024 fino a 11 mila euro

Gli incentivi auto per questo 2024 possono arrivare fino a 11.000€ massimo, purché la rottamazione della vettura a quattro ruote sia Euro 2.

Il parco delle auto circolanti in tutto il territorio italiano, ad oggi risulta tra il “più vecchio in tutta Europa“, considerando che la flotta è costituita da oltre 11 milioni di mezzi a quattro ruote pari o inferiori all’Euro 3.

Il Governo – insieme al ministro Urso – ha studiato una maggiorazione dell’incentivo per comprare una nuova auto, pari al 25%, purché si rispetti il reddito ISEE massimo pari a 30 mila euro (pensato appunto, per i nuclei familiari meno abbienti).

Il contributo da favorire alle famiglie dipende essenzialmente dalla classe di Euro in cui si trova l’automobile. Il benefit più grande spetta – come accennato – ai possessori di auto Euro 2, che decideranno di rottamarla, accedendo al massimo: fino a 11 mila euro di incentivo.

L’incentivo può essere goduto non solo dalle persone fisiche, ma anche da quelle giuridiche, quindi anche da società di autonoleggio e e flotte per le imprese, ad esclusione dei concessionari di automobili.

Novità anche per le nuove licenze dei taxi, che prevedono un raddoppio del contributo rispetto a quello originario. Lo stesso benefit può essere goduto anche dai soggetti vecchi titolari di licenze taxi (o che possiedono l’autorizzazione per il NCC), a patto che sostituiscano il proprio veicolo con un nuovo più nuovo.











