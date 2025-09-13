Filosa ha proposto di introdurre i super incentivi sulle auto del 2025. Per lui è la strategia migliore da dover adottare.

In occasione degli incentivi pensati per aumentare le auto elettriche nel 2025, Antonio Filosa, nonché amministratore delegato di Stellantis, durante l’Autumn Conference di Kepler Cheuvreux tenutosi quest’anno ha trattato 3 punti molto importanti.

Più neutralità hi tech, aggiornare l’intero parco veicoli dell’Europa e soprattutto proporre benefit maggiori per le vetture a quattro ruote più piccole. Piuttosto che aggiungere requisiti alla norma, per Filosa serve una accelerazione semplice ma efficace. Quali sono le idee che vorrebbe mettere in campo l’AD di Stellantis?

Incentivi auto 2025 proposti da Filosa

Filosa crede che gli incentivi per comprare un’auto elettrica nel 2025 siano colmi di criticità, che – come dimostrano i numeri – piuttosto che spingere all’acquisto potrebbero disincentivare gli automobilisti.

Un deficit importante su cui lavorare secondo l’amministratore delegato sarebbe la normativa sulle emissioni e il consumo prodotto dalle 4 ruote. Si tratta attualmente e realisticamente parlando, così come conferma anche l’Acea, di una insostenibilità ambientale senza precedenti.

Nonostante le difficoltà di Stellantis, il suo AD ha specificato che per aumentare i profitti (specialmente nei trimestri di ciascun anno), l’azienda ora conta un comitato di 15 persone (dalle precedenti 30), così da accelerare i processi operativi.

Perché puntare alle compatte?

Sempre più automobilisti non vogliono rinunciare alle city car, e per questo l’amministratore di Stellantis spinge affinché l’UE possa promuovere dei super incentivi sulle compatte.

A comprovare la tesi di Filosa ci pensano i numeri evinti dai risultati dell’azienda multinazionale, dimostrando di aver prodotto più Fiat Grande Panda, Citroen C3 e Opel Frontera che il resto dei segmenti più grandi.

L’amministratore in questi tempi ha avuto modo di analizzare in maniera più tecnica l’intero comparto, definendo ed estrapolando i risultati migliori. Al suo intervento non sono infatti mancati neppure i riferimenti a Leapmotor, sottolineando la soddisfazione della crescita globale (sia in Europa che in Cina).

Il mercato automobilistico è decisamente flessibile in base alle varie culture delle nazioni, e in tutta Europa Filosa ha ribadito l’importanza di attuare dei super incentivi per le auto piccole.