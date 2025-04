Belle e brutte notizie per gli automobilisti in cerca degli Incentivi auto per questo 2025. Infatti, da quest’anno non è più possibile usufruire dei bonus statali anche per via del taglio netto sui fondi che erano stati stanziati dal MIMIT.

Tra il flop dei bonus auto e il taglio economico in Bilancio oggi non è più possibile richiedere alcun incentivo statale. Tuttavia, alcune Regioni e province italiane, autonomamente potrebbero pubblicare dei bandi al fine di dare dei contributi per i veicoli più ecologici e rottamare quelli inquinanti.

Incentivi auto 2025 in 5 Regioni italiane

Gli unici incentivi auto rimasti nel 2025 fanno capo a delle scelte esclusivamente locali. I bandi si suddividono tra Province, Regioni e nel caso di Firenze anche in Comuni, che mettono a disposizione e autonomamente i loro fondi da destinare in specifici bonus.

Regione per l’eco incentivo Caratteristiche Scadenza Lombardia Per i cittadini privati è previsto il rinnovo del parco circolare, mentre per le micro, piccole e medie imprese vi è un contributo mirato rottamare e comprare o acquisire in leasing mezzi più ecologici. 30 settembre 2025 Veneto Prestiti per gli enti locali ai fini di acquisire mezzi ecologici. Domande tramite il portale GUSI entro il 30 aprile (la graduatoria uscirà il 15 luglio 2025) Valle d’Aosta Agevolazioni per l’acquisto di veicolo con poche o zero emissioni per enti pubblici, aziende e cittadini privati. 31 Ottobre 2025 Sicilia Contributi destinati soltanto alle persone fisiche che intendono comprare vetture ecologiche. (Da stabilire in attesa che esca il bando) Firenze Contributi a privati (con ISEE massimo 50.000€), enti e PMI per comprare auto ecologiche al di là che siano nuove oppure usate. 30 Giugno 2025

Diverse società automobilistiche prevedono altresì, la possibilità di richiedere degli incentivi auto sotto forma di contributi ecologici da utilizzare come “sconto” sull’acquisto di un nuovo veicolo e a volte con (ma anche senza) rottamazione.

Nel caso si scegliesse la rottamazione del veicolo più inquinante generalmente viene concesso un contributo economico maggiore.