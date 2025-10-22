Incentivi auto 2025, oggi 22 ottobre il click-day: scopriamo come poter accedere all'Ecobonus che vale fino a 11.000 euro, ecco tutti i dettagli

Scatta oggi il click day per gli incentivi auto 2025, di conseguenza dalla data odierna sarà possibile richiedere il bonus per acquistare una vettura elettrica. Due le somme a disposizione degli italiani, leggasi 11.000 euro e 9.000 euro, rispettivamente per chi ha un ISEE sotto i 30.000 euro o compreso (nella seconda ipotesi) fra i 30.000 e i 40.000. Per poter accedere agli incentivi auto bisognerà inoltre essere in possesso da almeno sei mesi di un’auto da rottamare di categoria Euro 0-5, infine, bisognerà risiedere in una delle cosiddette FUA, le aree funzionali urbane.

Questo elenco di Comuni ha creato un po’ di polemiche nelle ultime settimane ma di recente è stato aggiornato dall’Istat di conseguenza sono stati aggiunti altri 368 Comuni alla lista, lasciando comunque scontenti molti italiani. Come fare per potere accedere agli incentivi auto? Vi basterà fare il link sulla piattaforma dedicata, gestita da Sogei, che sarà attiva nel giro di poche ore, precisamente dalle ore 12:00, attraverso cui bisognerà registrarsi.

INCENTIVI AUTO, COSA SERVE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA

Per accedere bisognerà essere in possesso dello SPID o della CIE, oltre che rispettare i vari requisiti di cui sopra, dopo di che, una volta completati tutti i campi, si otterrà un voucher che sarà spendibile presso i concessionari che si sono a loro volta registrati alla piattaforma nell’ultimo mese. Tante le offerte delle case automobilistiche, a cominciare da quelle delle due cinesi Leapmotor T03 e Dacia Spring, acquistabili rispettivamente a 4.900 e 3.900 euro con un incentivo da 11.000 euro.

Si può poi portarsi a casa la Fiat 500e e la Grande Panda a meno di 10.000 euro (per l’esattezza 9.950), ma anche la BYD Dolphin Surf, altra piccola a batteria, a meno di 9.000 euro. Una serie di offerte molto allettanti che unite all’Ecobonus dimezzano il più delle volte il prezzo di listino: siamo certi che saranno moltissimi i nostri connazionali che ne approfitteranno.

