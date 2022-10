Incentivi auto e moto/ Da ottobre partono i nuovi contributi tramite concessionario

Come avevamo annunciato il Ministero per lo sviluppo economico (che oggi si chiama Ministero per le imprese e il made in Italy, n.d.r.), ha deciso di riattivare gli incentivi auto e moto. Si tratta di una Giunta di 20 milioni di euro per il 2022 in modo da agevolare l’acquisto di auto in moto elettriche e facilitare la transizione ecologica.

Sicurezza stradale e ambiente/ Nel 2021 rimossi dalle carreggiate oltre 886.000 kg di rifiuti

Incentivi auto e moto: nuovi incentivi dello stato

Si tratta di un contributo rivolto a tutti coloro che decidono di cambiare la propria auto ad esempio acquistando un nuovo veicolo con l’opzione di rottamazione oppure senza questa opzione. Il veicolo elettrico deve essere fabbricato per le categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e e verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

Auto elettrica boom, ma le stazioni di ricarica scarseggiano/ I numeri drammatici

La riapertura delle domande che riguarda le prenotazioni dell’ecobonus può essere inoltrata dai concessionari soltanto sulla piattaforma ministeriale e quindi non si tratta di una richiesta che può essere avanzata da soli ma con il contributo del concessionario di fiducia.

Incentivi auto e moto: solo tramite concessionario

Tutti coloro che dal 16 maggio al 31 dicembre 2022 acquistano in Italia un nuovo veicolo, oppure sottoscrivono un contratto di leasing finanziario per auto e moto o ciclomotori mantenendone la proprietà almeno per 12 mesi hanno diritto agli incentivi auto e moto. In pratica stiamo parlando di queste categorie:

Costo rifornimento auto elettrica/ I rincari registrano +161%: benzina più economica

persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico;

persone giuridiche che svolgono attività di noleggio, acquistando veicoli di categoria M1 per l’impiego in car sharing (solo i soggetti titolari di PIVA possono accedere agli incentivi previsti per le persone giuridiche);

PMI che svolgono attività di trasporto in proprio o in conto terzi, acquistando veicoli di categoria N1 e N2 (per PMI si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, e dunque rientrano nelle Piccole Medie Imprese anche: le attività artigianali, altre attività a titolo individuale o familiare, società di persone, associazioni che esercitano regolare attività economica).

© RIPRODUZIONE RISERVATA