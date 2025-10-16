Incentivi auto elettriche 2025, annunciata la data del click-day: la piattaforma aprirà alle ore 12:00 del 22 ottobre 2025, ecco la guida

Ci siamo, è scattato ufficialmente il conto alla rovescia in merito agli incentivi auto elettriche 2025. Se tutti si aspettavano l’apertura della piattaforma ieri, 15 ottobre, rimanendo delusi, la comunicazione del MASE, il ministero dell’ambiente, è giunta nel pomeriggio sempre di ieri, con tanto di data reale. Il click-day si terrà il prossimo 22 ottobre. Fra meno di una settimana potremo così accedere agli sconti che ricordiamo, saranno di 9.000 euro per chi ha un ISEE compreso fra i 30.000 euro e i 40.000 euro, nonché di 11.000 euro invece per chi ha un ISEE fino a 29.999 euro.

La piattaforma aprirà precisamente alle ore 12:00 di mercoledì prossimo e il MASE, per aiutare i vari clienti a prepararsi al meglio, ha pubblicato un video, una guida tutorial, attraverso cui è possibile fugare ogni dubbio. Vengono infatti elencati i documenti necessari, a cominciare dallo SPID o dalla CIE, che permettono di effettuare l’accesso allo stesso portale online.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025, IL REQUISITO DELLE FUA

Sarà poi necessario essere residenti in una delle cosiddette FUA, le aree funzionali scelte dal ministero sulla base di uno studio dell’ISTAT. Si tratta in poche parole di tutte le grandi città e nel contempo tutti quei Comuni dove transitano i pendolari per recarsi al lavoro. Si tratta di un elenco che ha fatto discutere, creando non poche polemiche, e che per forza di cose ha scontentato molti, tutti gli esclusi.

Altro requisito fondamentale sarà la rottamazione di un’auto che sia compresa fra Euro 0 e 5, in possesso da almeno 6 mesi, di conseguenza non potrete acquistare oggi un “rottame” di modo da sfruttare il bonus. Altra particolarità, chi acquista un’auto a batteria con gli incentivi auto dovrà tenere la stessa per almeno 24 mesi e così facendo si eviteranno speculazioni. Pensate infatti agli sconti importanti che sono al momento in corso e che garantirebbero un ottimo margine qualora si rivendesse domani una vettura a zero emissioni comprata con il bonus statale.



INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025, ENTRO QUANDO SI POTRA’ SPENDERE IL BONUS

Una volta che avrete compilato tutti i campi sul portale, otterrete il voucher con cui vi recherete presso il concessionario selezionato (che in precedenza si è registrato sull’apposito portale), per acquistare l’auto da voi desiderate. Vi ricordiamo che in totale vi sono quasi 600 milioni di euro di fondi grazie al PNRR, il piano nazionale di resilienza, e che gli stessi potranno essere sfruttati fino al 30 giugno del 2026.

Una volta ottenuto il voucher, però, avrete 30 giorni per spenderlo, in caso contrario gli stessi fondi verranno rimessi a disposizione del fondo stesso e via discorrendo. Il MASA ha fatto comunque sapere che sarà possibile scoprire in tempo reale quanti fondi resteranno, anche se le previsioni degli addetti ai lavori non lasciano spazio a dubbi: il 22 ottobre 2025 finiranno tutti.