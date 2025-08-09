Incentivi auto elettriche 2025: arriva il definitivo lasciapassare all'ecobonus, ecco tutto quello che c'è da sapere in vista del prossimo mese

Sono stati ufficializzati definitivamente gli incentivi per le auto elettriche 2025, il bonus destinato a coloro che vogliono acquistare un’auto green, a batteria, che non emette alcun grammo di CO2, l’anidride carbonica. Dopo l’annuncio del ministro Pichetto Fratin delle scorse settimane nella giornata di ieri è arrivata la bollinatura, la firma al decreto attuativo, che rappresenta di fatto la fumata bianca ai nuovi incentivi.

Ma come funzionano, quali sono i requisiti e chi ne può beneficiare? Vi spieghiamo tutto, cominciando dal dire che stando a quanto si sa oggi – ma magari nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità – due sono i bonus sfruttabili, leggasi quello da 11.000 euro e quello da 9.000 euro.

Al primo può accedervi solo chi ha un ISEE al di sotto dei 30.000 euro mentre al secondo chi ha un ISEE compreso fra i 30 e i 40 mila euro. Per tutti vale comunque la regola della rottamazione di un’auto, precisamente di un veicolo che sia Euro 0, 1, 2, 3, 4, fino a 5, di conseguenza il bonus, rispetto a quello dell’anno scorso, riguarda una platea di automobilisti ben più vasta.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE, OBIETTIVO SVECCHIARE IL PARCO AUTO

La misura totale vale 600 milioni di euro, per l’esattezza 597 milioni (soldi che il governo aveva destinato in precedenza, tramite PNRR, all’istallazione di colonnine elettriche), e punta a svecchiare il parco auto circolante che ha una media di circa 13/14 anni di età. Da qui si deve la decisione di includere fra le auto rottamabili anche le Euro 4 e 5, non inserite invece negli incentivi dell’anno scorso.

Un altro limite riguarda il prezzo dell’auto, visto che gli incentivi non saranno sfruttabili per vetture dal costo esagerato ma che a listino stiano al massimo a 42.500 euro, anche se bisognerà attendere maggiore chiarezza su questo punto. Non è certa nemmeno la data di emissione, ma si parla di seconda metà di settembre 2025, di conseguenza dal 15 al 30 del prossimo mese.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE, UN PO’ DI POSSIBILI SCONTI

Una grande novità rispetto al bonus 2024, è che il cittadino dovrà registrarsi direttamente ad un portale dedicato che verrà aperto nelle prossime settimane e così facendo non dovrà più passare dal concessionario, che a sua volta doveva inserire la richiesta di Ecobonus. Non è ben chiaro comunque come funzionerà il passaggio in fase di acquisto, ma in ogni caso siamo certi che ogni rebus verrà risolto a tempo debito.

Il bonus appare decisamente interessante tenendo conto che chi potrà sfruttare l’incentivo massimo, quindi 11mila euro potrà portarsi a casa ad esempio una Tesla Model 3 con trazione Rwd e batteria da 58 kWh a poco meno di 30.000 euro, precisamente 29.975. Che dire poi della Citroen C3 allestimento YOU, che invece potrebbe costare solo 12.900 euro, mentre per una Jeep Avenger allestimento Longitude serviranno 28.400 euro.