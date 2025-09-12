Manca sempre meno all'ufficializzazione della piattaforma per gli incentivi delle auto elettriche 2025 - 2026. Ora si aggiunge una news.

Finalmente sono pronte le direttive sull’erogazione degli incentivi destinati ai soggetti che comprano le auto elettriche in quest’anno 2025 ed entro e non oltre il prossimo giugno (anno 2026).

In base alla natura del soggetto (persona giuridica o fisica), è possibile distinguere l’importo e le regole per poterne usufruire. I soggetti privati ad esempio, possono scontare fino a 11.000€ su un tetto massimo di 35.000€ (optional e IVA esclusa).

Le regole per approvare gli incentivi per le auto elettriche 2025 – 2026

Per approvare gli incentivi sulle auto elettriche per il 2025 e 2026 il Governo attende il potenziale rinnovamento delle mappe urbane secondo L’ISTAT. Questo implicherebbe un possibile ritardo sulla tabella di marcia.

E proprio in queste ultime ore è apparso nel futuro emendamento un altro potenziale requisito da dover soddisfare: l’eco score. Si tratta di un punteggio che viene determinato secondo l’emissione complessiva dei gas del mezzo.

Si tratta di una soluzione importante per valutare l’impatto sull’ambiente e quanto potrebbe influire sulla salute per le persone.

L’ottenimento del bonus avverrà tramite un sito dedicato (che verrà annunciato dopo l’approvazione del Decreto) e successivamente il sistema genererà un voucher da sfruttare entro il mese dall’emissione (il coupon che si trasformerà in uno sconto diretto sull’acquisto).

Importi e fondi

A parte l’eco punteggio che si baserà sull’impronta di carbonio di ogni singolo veicolo a quattro ruote, il Decreto dovrebbe lasciare tutto in ordine: quasi 600 milioni di euro da utilizzare e prelevare dal fondo PNRR.

Per tener d’occhio l’esaurimento della copertura in real time, sarà possibile farlo entrando nelle piattaforma ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Quanto agli importi variano in base all’ISEE dichiarato e al tipo di soggetto. Ad esempio una persona fisica con un indicatore economico compreso tra 30.000€ e massimo 40.000€, può beneficiare fino a 9.000€. Lo sconto salirebbe a 11.000€ su dichiarazioni entro i 30.000€.

I tempi ora sono sempre più stretti. La piattaforma dovrebbe essere online prima di ottobre (con conseguente invio delle istanze) e il voucher potrà esser richiesto – salvo esaurimento scorte – prima del 30 giugno prossimo.