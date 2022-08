Incentivi auto/ Chi può richiederli e quali sono i requisiti per ottenerli

Uno dei settori più in crisi nel post pandemia, è quello delle automobili. Il provvedimento, preso dal governo, andrà ad aumentare il bonus già presente, con l’introduzione del bonus per il noleggio delle automobili.

Come già annunciato in data 25 agosto 2022, i ministri stanno lavorando per incrementare i nuovi aiuti per il settore delle auto. Infatti è previsto un aumento del 50% per le classi sociali con Isee inferiore ai 30 mila euro.

Incentivi auto: quali sono i requisiti per ottenerli

Come detto in precedenza, chi potrà beneficiare degli incentivi auto sono tutti coloro con un Isee inferiore ai 30 mila euro. Ci sono delle eccezioni però, come già annunciato nel Dpcm del 6 aprile, possono usufruire degli incentivi anche le agenzie di noleggio ma che hanno un importo dimezzato.

Secondo il presidente di Aniasa Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital Alberto Viano si tratta di un grande passo avanti in quanto prima c’era una sorta di discriminazione per lo sharing e il noleggio auto.

Vediamo di capire come questa la norma in questione differenzia il car sharing e il noleggio. Il car sharing è una sorta di noleggio dove non è necessario depositare alcuna cauzione. Basterà semplicemente registrarsi su un’applicazione o sul sito della compagnia inserendo tutti i dati personali inclusa la patente.

La comodità di questo servizio è che ogni qualvolta serva l’auto non è necessaria una prenotazione anticipata.

Per quanto riguarda invece il noleggio, dobbiamo sapere che si distingue a breve e a lungo termine. Nel noleggio a breve termine, è necessario depositare una cauzione e l’auto va prenotata in anticipo per un tempo massimo di 2 mesi.

Invece nel noleggio a lungo termine, è previsto un contratto in cui il cliente può stabilire se versare o meno un anticipo di denaro godendo del veicolo la cui locazione può andare da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi.











