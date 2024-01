Incentivi auto usate 2024/ Urso promuove benefit anche per le Euro 5 (26 gennaio 2024)

Il ministro Urso propone dei nuovi incentivi sulle auto usate per il 2024, ma anche per i cittadini italiani che avendo un basso reddito, potranno rottamare il loro mezzo Euro 5 e ottenere degli incentivi fiscali molto interessanti. Il ministro delle Imprese e Made in Italy, lo ha fatto sapere annunciandolo ad un’intervista a Quattroruote.

La possibilità di rottamare un’auto Euro 5 verrà concessa ai contribuenti italiani che hanno un ISEE inferiore a 30.000€ e soltanto dopo aver comprato una vettura plug-in o elettrica (le cui emissioni di CO2 arrivano ad un massimo di 60 g/km. Un’opportunità interessante affinché gli italiani possano rinnovare le loro flotte d’auto (tra le più vecchie in Europa).

Incentivi auto usate 2024: quanto è possibile ottenere?

Sugli incentivi delle auto usate del 2024 è intervenuto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, che nell’intervista a Quattroruote ha comunicato la sua volontà di prorogare il beneficio anche agli italiani con un reddito basso e un’auto Euro 5 da rottamare:

«Il decreto prevede che alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, auto usate con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo fino a 25.000 euro, sarà riconosciuto un contributo di 2.000 euro se è contestualmente rottamata una vettura di classe fino a Euro 4».

Gli incentivi fiscali saranno corposi ed interessanti, e vedranno luce con il nuovo Dpcm, che presumibilmente verrà approvato e presentato l’1° febbraio, con entrata in vigore tra il mese di marzo e quello di aprile.

Quanto agli incentivi in misura economica, il minimo da cui partire è sei mila euro (senza la rottamazione), per poi arrivare a 13.750€ se si rottamasse un’auto Euro 2 con ISEE inferiore a 30.000€.

Comprando un’auto ibrida invece, l’incentivo potrà andare dai 4 fino a 10 mila euro, e per un mezzo a quattro ruote con basse emissioni, si potranno ottenere dai 1.500€ ai 3.000€ di sconto.

