Incentivi automotive 2022/ Come funziona e quando mandare la domanda

Per aderire agli incentivi delle automotive del 2022, è possibile far domanda a partire dalla seconda fase destinate alle agevolazioni del contratto di sviluppo, che avranno luogo dal 29 novembre dell’anno in corso.

L’ex MISE (attuale Ministero delle imprese e del Made in Italy), del 14 novembre, ha mandato in secondo piano il termine fissato fin dall’inizio. Inizialmente le domande per ottenere il finanziamento erano previste dal 15 novembre, così come aveva pianificato il MISE il 10 ottobre del 2022.

Incentivi automotive 2022: cosa sapere sulla domanda di invio

Al fine di ottenere gli incentivi delle automotive del 2022, le aziende devono presentare programmi di tutela ambientale e investimenti produttivi. Nello specifico, si tratta di incentivi che comprendono progetti in riferimento ai veicoli a motore e i componenti che li riguardano.

Le risorse disponibili ammontano a ben 326 milioni di euro, la domanda dev’essere spedita sfruttando la piattaforma specifica, Invitalia.

Dal 29 novembre verrà riaperto lo sportello per presentare la nuova domanda e ottenere le agevolazioni del contratto di sviluppo destinate a tutelare l’ambiente e focalizzate sugli investimenti produttivi, in merito ai veicoli a motore (compresa la componentistica).

Si tratta in particolare di:

Ciclomotori;

Motoveicoli;

Autoveicoli (inclusi pullman e bus),

Filoveicoli;

Rimorchi (comprendendo veicoli a motore utilizzati in agricoltura).

La domanda da parte delle aziende interessante, dovrà esser spedita tramite il procuratore speciale o il rappresentante legale (mediante Invitalia).

Al fine di presentare la domanda per ottenere gli incentivi delle automotive del 2022, è indispensabile essere proprietari di CNS, SPID oppure CIED, insieme ad un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) e una firma digitale.

Bisognerà prestare molta attenzione in fase di compilazione. Infatti, all’interno della sezione “Nuova domanda”, a questo punto si aprirà l’elenco di opzioni relative alla “tipologia di finanziamento”. Qui sarà indispensabile cliccare sull’opzione “Automotive – sviluppo industriale” o ancora “Automotive– tutela ambientale”.

Per chi volesse approfondire potrà leggere tutti i dettagli redatti nel Decreto direttoriale del 14 novembre del 2022.

