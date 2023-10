Incentivi colonnine elettriche 2023/ Fino all’80% di sconto: a chi spetta? (7 ottobre 2023)

Grazie agli incentivi delle colonnine elettriche 2023 sia i privati che i condomini, potranno godere di un beneficio non indifferente. Infatti, la misura sarebbe stata già approvata (vedremo in che misura), e il godimento dello sconto è molto allettante: fino all’80% rispetto al prezzo di acquisto (con limite di spesa).

Dietro a questo investimento, i decreti direttoriali del 2 ottobre del 2023, a cura del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), sembrerebbero aver “ignorato” la preferenza degli italiani, che sarebbe più orientati ai veicoli ibridi piuttosto che all’elettrico.

Incentivi colonnine elettriche 2023: ecco come funziona

Gli incentivi delle colonnine elettriche 2023 potranno essere goduti esclusivamente dai condomini (a patto che l’installazione avvenga nelle parti comuni e non destinate ad uso pubblico), e dalle persone fisiche.

L’80% di sconto viene applicato per le colonnine installate dai privati che dai condomini, anche se a variare è il tetto di spesa: per i primi, il massimo applicabile è fissato a 1.500€ per l’uso condominiale non è possibile spendere oltre 8.000€.

Non mancheranno nella misura gli accertamenti fiscali, i cui responsabili del progetto (Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia), potranno richiedere un approfondimento sulla documentazione ottenuta, accertando della veridicità di quanto presentato per il bonus delle colonnine elettriche.

Incentivi colonnine elettriche 2023: come fare domanda

Gli incentivi per le colonnine elettriche 2023 da poter pagare all’80% in meno (rispetto alle misure sopra citate), possono essere richiesti a partire da lunedì 9 ottobre fino al 2 novembre 2023, a patto che si riferiscano alle installazioni conseguite tra il 4 ottobre 2022 e il 31 dicembre sempre del 2022.

La domanda può essere inviata telematicamente, a patto di collegarsi allo sportello online dedicato, e tramite una delle autenticazioni digitali: CNS, SPID o CIE. Dopo aver ottenuto l’accesso è possibile far richiesta grazie al modulo che verrà integrato all’interno della piattaforma stessa.

Ricordiamo che il bonus per le colonnine elettriche del 2023 sarà validato non solo con il solo acquisto, ma comprovando l’installazione e la messa in posa (nel luogo idoneo).











