Incentivi ecobonus auto 2022/ Quanto ottenere con e senza rottamazione

A novembre ci saranno nuovi incentivi di ecobonus per le auto acquistate nel 2022. Le agevolazioni consisteranno nell’acquisto di un nuovo modello (con un super sconto), oppure comprare un veicolo usufruendo di un voucher previa rottamazione della vecchia vettura.

L’ecobonus per un’auto elettrica dovrà soddisfare determinati requisiti. In seguito vediamo quanto sconto è possibile ottenere, e soprattutto, qual è il processo per fare domanda e ottenere l’approvazione.

Bonus caldaie, modalità e tempistiche/ L'esperta: “Chi può richiederlo e quanto vale”

Incentivi ecobonus auto 2022: come funziona

Gli incentivi ecobonus per le auto elettriche comprate nel 2022, prevedono dei requisiti ben specifici. L’acquirente dovrà avere un reddito ISEE inferiore a 30 mila euro. Approvata tale domanda, lo sconto applicabile al listino sarà del 50%, purché si compri una vettura elettrica.

Coca cola/ Bonus ai dipendenti da 800 euro: ecco perché sostenere i lavoratori

Ecco dunque, quali sono le cifre massime da poter riscuotere gli incentivi ecobonus auto 2022:

Fino a un massimo di 7.500€ di contributi con rottamazione (4.500€ senza rottamazione), per comprare nuove macchine con emissioni che rientrano nella fascia 0-20 g/km CO2 e con costo di listino della casa automobilistica pari o meno di 35.000€ IVA esclusa. Fino a un massimo di 6.000€ di contributi con rottamazione (3.000€ se si evita la rottamazione) per comprare di nuovi mezzi con emissioni che rientrano nella fascia 21-60 g/km CO2 e con costo di listino della casa automobilistica pari o meno di 45.000€ IVA esclusa. In questo modo, i contributi massimi ottenibili saranno di 7.500 euro, purché il veicolo a quattro ruote rientri nella fascia di emissioni 0-20 g/km CO2, e con prezzo di listino della casa madre (automobilistica) pari o meno di 35.000€ IVA esclusa.

I nuovi incentivi ecobonus auto 2022 non hanno soltanto lo scopo di migliorare l’impatto ambientale, riducendone o in alcuni casi azzerando le emissioni, ma soprattutto la finalità di favorire la crescita del settore delle automotive, dato che nel mese di settembre è stata registrata un lieve aumento.

Bonus edilizi/ E' possibile riceverne tre sullo stesso immobile?

Il Governo tuttavia, fino all’anno 2023 ha già predisposto 8,7 miliardi di euro, che saranno destinati alle agevolazioni, bonus auto ed incentivi per l’acquisto di vetture elettriche. A questi però, andranno aggiunti altri 6 miliardi di euro, a cui toccherà al nuovo Governo occuparsi della sua distribuzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA