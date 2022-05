Incentivi.gov/ Come funziona la nuova piattaforma del Mise online dal 2 giugno

La piattaforma incentivi.gov è una novità del 2022 che verrà lanciata (previo sviluppo e gestione dal Ministero dello sviluppo economico) in occasione della Festa della Repubblica, nonché il 02 giugno.

La piattaforma incentivi.gov ha l’obiettivo di far incontrare imprese e cittadini, in modo tale sia ognuno di loro possa trovare – tramite degli algoritmi di intelligenza artificiale – delle offerte e domande agevolative congrue alla propria ricerca.

Incentivi.gov: come funzionerà

La piattaforma incentivi gov it sarà sviluppata grazie ad un potente algoritmo di intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di far accedere ad imprese e cittadini, con facilità e trasparenza, a tutte le agevolazioni governative che possono esser in linea con quel che si cerca.

Ogni utente potrebbe vedere quindi, delle classifiche differenti in base alle proprie preferenza. La struttura della piattaforma è molto semplice, infatti sarà l’intelligenza artificiale stessa ad ordinare le agevolazioni in base al profilo del privato o dell’azienda.

Coloro che invece valuteranno le offerte e poi provvederanno all’inserimento sul portale, saranno degli esperti del settore.

In particolar modo, ci saranno quattro target ben specifici a cui verranno indirizzate determinate offerte ed agevolazioni:

Imprese già costituite; Chi vuole diventare imprenditore o imprenditrice; Enti e istituzioni; cittadini.

Incentivi.gov: quali sono i vantaggi previsti?

Sulla piattaforma Incentivi Gov it è previsto un percorso ben strutturato in cui cittadini, enti ed imprese, potranno comprendere come accedere facilmente alle agevolazioni, senza dover ritrovarsi in iter burocratici piuttosto rognosi e che causerebbero dei rallentamenti.

Tale semplificazione, consentirà ai soggetti interessati, di poter velocizzare i tempi sia di ottenimento dell’agevolazione, che ridurre gli oneri. Per “semplificazione”, si intende un quadro ben preciso di ciò che imprese e privati potranno trovarvi al suo interno, come ad esempio:

Categorie di interesse;

Le date d’apertura e chiusura degli sportelli;

Le caratteristiche tecniche;

I costi ammessi;

L’ambito territoriale;

La modulistica da integrare.

Non resta che attendere il 02 giugno per poter accedere alla piattaforma incentivi.gov.it.











