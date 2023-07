Incentivi imprese 2023/ Agevolazioni attive e per giovani e donne disoccupate (13 luglio)

Gli incentivi per le imprese del 2023 sono messi a disposizione prevalentemente per donne e giovani ragazzi che vorrebbero cimentarsi nell’attività imprenditoriale, riducendo però, quelli che in economia aziendale definiamo “rischio imprenditoriale“.

Sono tanti i giovani che hanno delle idee rivoluzionarie ma poco occupabili perché mancano i fondi finanziari o semplicemente perché hanno paura di perdere tutto. Eppure il Governo è sempre più attento a loro, tanto da proporre diversi bonus e incentivi (dalle agevolazioni per il Mezzogiorno ai contributi a fondo perduto).

Incentivi imprese 2023: le possibilità da sfruttare

Gli incentivi per le imprese del 2023 sono perlopiù dedicate a donne e giovani ragazzi che vorrebbero provare – almeno una volta nella loro vita – a mettersi alla prova con sé stessi. La nuova misura prende il nome di “Nuove imprese a tasso zero”, e consente di poter beneficiare di contributi a fondo perduto (coprendo il 90% massimo dei costi ammissibili), e per una durata massima di 10 anni.

I settori ricoperti sono molteplici: dalla produzione di beni ai servizi alle persone e alle imprese, dai progetti di innovazione sociale al turismo.

Smart&Start Italia per startup innovative

Le startup che possiamo classificare come innovative, potranno aderire al contributo Smart&Start Italia. Chi ci rientra potrà godere fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, coprendo diversi costi da destinare ai servizi correlati e alla tecnologie più avanzate.

Fondo di garanzia PMI

Il fondo di garanzia per le PMI – come dice la parola stessa – agevola l’accesso al credito. È perfetto per quei titolari di impresa che non riescono ad ottenere credito dalle banche o dagli enti tradizionali a causa dell’assenza di garanzie.

SELFIEmployment per disoccupati e giovani

SELFIEmployment è una misura che offre prestiti fino a 25 mila euro, destinabili alle donne inattive, ai disoccupati e giovani Neet che vorrebbero intraprendere un’attività di impresa per un periodo medio lungo.











