Incentivi imprese 2024/ Nuovi fondi e sportelli aperti dal 27 giugno (ultime notizie 18 giugno)

Incentivi alle imprese 2024 per la transizione ecologica

Viviamo un’era predominata dal consumismo e contrastata dalla crisi economica: tra le priorità del medio e lungo periodo non va tralasciata la tutela all’ambiente, ed è per questo motivo che le imprese possono sfruttare gli incentivi stanziati dal PNNR.

Gli incentivi alle imprese garantiscono dei contributi – a volte anche a fondo perduto – per i progetti di ricerca, progetti di investimenti, innovazione e sviluppo e produzione di dispositivi ecologici.

I sistemi che vengono ammessi nel progetto riguardano i pannelli solari, le batterie, le pompe di calore, gli elettrolizzatori, le turbine eoliche e i dispositivi per lo stoccaggio e la cattura del carbonio.

Come fare domanda

Le domande possono essere inviate alla piattaforma Invitalia alle sezioni dedicate (l’apertura degli sportelli è prevista per il 27 giugno dalle ore 12:00) e secondo le modalità previste dall’ente.

I fondi sono quelli stanziati del PNRR e così suddivisi:

1 miliardo 738 milioni 770mila 155 euro Come “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”; 513 milioni 770mila 155 euro Come “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie”.

Ma i finanziamenti non terminano qui perché circa 308 milioni sono previsti per permettere lo delle tecnologie fotovoltaiche ed eoliche, mentre altri 205 milioni per il settore delle batterie.

