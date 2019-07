INCEPTION/ Sul 20 il film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio (29 luglio)

La programmazione televisiva del canale 20 prevede per la prima serata di oggi, a partire dalle ore 21:00, la messa in onda del film di genere fantascienza thriller Inception. Si tratta di una fortunata pellicola realizzata nel 2010 dalla casa cinematografica della Warner Bros in collaborazione con la Legendary Pictures capace di vincere ben 4 premi Oscar tra cui quello per la migliore fotografia, per il miglior sonoro, il miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. La regia di questo film è stata affidata a Christopher Nolan il quale inoltre ne ha scritto il soggetto e la sceneggiatura, oltre che figurare tra i produttori. Nel cast della pellicola sono inoltre presenti diversi attori piuttosto amati dal grande pubblico come Leonardo DiCaprio Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Ken Watanabe e Tom Hardy.

INCEPTION, LA TRAMA DEL FILM

Un inventore americano suo malgrado è stato costretto a lasciare il suo Paese natale in quanto accusato dell’assassinio della sua amata moglie. Durante gli anni di esilio forzato in Giappone l’uomo è riuscito a sviluppare una tecnologia di ultima generazione grazie alla quale è possibile riuscire a entrare nel sogno di una persona che evidentemente dorme e quindi manipolarne la mente in maniera tale da ottenerne benefici di qualsiasi genere. Grazie a questo suo congegno estremamente elaborato è quindi possibile far credere alle persone di essere in una realtà alternativa per ottenere delle informazioni piuttosto importanti. Insieme a un proprio collaboratore decide di mettere in atto una vera e propria truffa nei confronti di un potente uomo d’affari giapponese in maniera tale da ottenere alcuni milioni di dollari che potrebbero finalmente permettergli di rifarsi una vita. Tuttavia durante il tentativo di manipolazione del sogno entra in maniera del tutto improvvisa lo spirito della defunta moglie che manda all’aria il tentativo. Il potente uomo d’affari giapponese una volta capito l’inganno tuttavia non decide di vendicarsi nei confronti dei due americani, bensì di sfruttare le potenzialità della loro scoperta per riuscire a distruggere un suo concorrente in affari, in particolare un giovane imprenditore giapponese che ha ereditato una vera e propria fortuna. L’imprenditore giapponese decidi quindi di proporre ai due inventori una sorta di accordo grazie al quale sarà loro possibile ritornare nel loro Paese natale e soprattutto far cadere per il principale progettista l’accusa di omicidio di sua moglie. Desideroso di riabbracciare dopo tanti anni i suoi amati figli, l’inventore americano decide di accettare la proposta tuttavia cacciandosi in un’avventura che ben presto si dimostra piuttosto pericolosa in quanto ci saranno molteplici difficoltà da superare, mettendo a rischio non solo il proprio futuro, ma anche la propria vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA