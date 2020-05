Inception/ Video, su Canale 20 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 21 maggio)

Pubblicità

Inception va in onda oggi, giovedì 21 maggio, su Canale 20 in prima serata alle 21:00. Il film è stato girato nel 2010 dal regista Christopher Nolan, che è famoso proprio per questo titolo ma anche per la sua trilogia su Batman, in cavaliere oscuro. Il protagonista della pellicola, che appartiene al genere di azione, è Leonardo DiCaprio che interpreta il ruolo di Dominic Cobb, detto Dom. Al suo fianco recitano Joseph Gordon-Levitt (Arthur), Ellen Page (Arianna), Marion Cotillard (Mal Cobb) e Michael Caine (Miles). Il film è stato campione d’incassi, ha avuto delle ottime recensioni dalla critica e si è guadagnato ben quattro premi Oscar, oltre ad altre svariate nomination.

Inception, la trama del film

Ecco la trama di Inception. Dominic Cobb è esperto in una particolare procedura che gli consente di entrare nei sogni altrui per carpire le informazioni di cui ha bisogno. L’uomo è americano ma ha dovuto lasciare il suo Paese dopo essere stato accusato dell’omicidio della moglie, e sono anni che non vede i suoi figli. Un giorno viene ingaggiato dal ricco mister Saito per un compito un po’ diverso dal solito. Questa volta non dovrà prelevare informazioni dalla mente di qualcuno, ma dovrà inculcare un’idea nel cervello di un rivale in affari di Saito. S

iccome fare questo è decisamente più complicato di quel che fa di solito, Dom viene affiancato da altri esperti professionisti. L’impresa no è priva di rischi poiché anche lui dovrà addormentarsi. Dom però è disposto a tentare il tutto per tutto, in quanto mister Saito gli ha promesso che poi potrà tornare al sicuro in America per rivedere i suoi figli.

