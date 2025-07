Oggi il sindaco Sala parlerà in consiglio comunale a Milano. Come si spiega l'inchiesta, quali sono le sue cause e quali i rischi

Quello che sta avvenendo in questi giorni a Milano, ossia l’inchiesta della Procura della Repubblica che ha messo sotto accusa, politici, funzionari comunali, architetti e costruttori, suggerisce alcune riflessioni.

S’intravvede, nella determinazione e nello sviluppo diffuso di quest’indagine, con plurime richieste di custodia cautelare, perquisizioni e sequestri di interi cantieri, un’idea di fondo che anima i Pm incaricati e i loro vertici: la politica che governa la città, alcuni dirigenti dei posti chiave del settore edilizia del Comune, un gruppo di architetti e di costruttori che negli ultimi dieci anni hanno cambiato il volto urbanistico di Milano, hanno di fatto “privatizzato” il controllo dell’edilizia urbanistica della metropoli, interpretando a proprio piacimento (e interesse) la legislazione e i provvedimenti degli organismi comunali deputati a regolare e a presidiare il corretto sviluppo immobiliare del territorio.

La prima riflessione che s’impone è se oggi sia adeguata la complessa normativa amministrativa e urbanistica, che per ogni opera edilizia più o meno importante prevede un’infinita serie di passaggi burocratici fatti di permessi, autorizzazioni, “lacci e lacciuoli”, spesso di difficile interpretazione, che mette a dura prova chiunque si cimenti in progetti urbanistici: sia sotto il profilo dell’effettiva possibilità di realizzazione, sia e soprattutto sotto quello della tempistica e delle conseguenze economiche in punto di investimenti, spesso molto rilevanti.

Questa esagerata burocratizzazione è sicuramente obsoleta rispetto alle esigenze di una città che corre come Milano e che si sta affermando sempre di più, anche dal punto di vista urbanistico, come una delle grandi metropoli internazionali, riconosciuta come tale da tutto il mondo: come si evince dal grande fascino che essa costituisce per il turismo in continuo aumento e dall’attrattiva per gli investimenti di capitale straniero proprio nel campo immobiliare.

Il territorio, che è un bene pubblico, è giusto che sia tutelato e salvaguardato dall’eventuale “cementificazione selvaggia” (che forse è appartenuta più agli anni 60-70 che non all’attualità, e di cui la citata normativa, pur modificata nel tempo, ne è stata la legittima conseguenza): ma il prezzo non può essere quello di imporre tempi e rischi irragionevoli per chi si accinge a costruire.

È in questo contesto che va letta l’indagine che sta paralizzando tutto il settore edilizio di Milano: i pubblici ministeri interpretano la normativa e i contatti fra gli indagati come una sistematica violazione delle norme a presidio dell’urbanistica per interessi privati di natura patrimoniale; i dirigenti comunali ritengono che le procedure siano state sostanzialmente rispettate; politici, architetti e costruttori si sono probabilmente mossi, invece, con una certa disinvoltura, tipica di chi deve risolvere i problemi e ottenere il risultato restando il meno possibile impantanato nelle maglie della burocrazia.

L’ulteriore riflessione che si impone è se sia adeguata l’azione repressiva della magistratura (in particolare di quella requirente), per risolvere un problema che è evidentemente di competenza della politica e del legislatore, ossia quello di adeguare le regole alla società per permetterle di continuare in uno sviluppo che – nel caso specifico – ha finora dato prestigio, lavoro e ricchezza alla città di Milano.

Le conseguenze dell’invadenza dell’azione giudiziaria sui fenomeni cosiddetti di sistema (di cui Tangentopoli è stata pilota) è sotto gli occhi di tutti: il settore edilizio è paralizzato, recentemente sono stati addirittura chiusi gli uffici specifici del Comune, sicuramente ci sarà sempre più la fuga dalla responsabilità di firmare autorizzazioni e permessi da parte delle commissioni e dei dirigenti preposti per paura di essere indagati ma, soprattutto, ci sono centinaia di cittadini che hanno investito i loro risparmi in case in costruzione i cui cantieri sono sotto sequestro, e non sanno se e quando potranno avere la loro abitazione, spesso acquistata a fronte dei sacrifici di una vita.

I pubblici ministeri ipotizzano vari reati, tra cui principalmente la corruzione, che è sicuramente il più grave tra quelli in contestazione: per quello che emerge dai mass-media (l’altro problema che non si riesce a contenere nel nostro Paese: “l’indagine pubblica” fin nei dettagli, alla faccia del segreto istruttorio) l’inchiesta si basa principalmente su intercettazioni telefoniche, whatsapp, eccetera.

Ebbene, è vero che le intercettazioni sono uno strumento investigativo importante ma molto delicato, ma è altrettanto vero, come abbiamo imparato in questi decenni, che l’estrapolazione di frasi dal contesto di una conversazione, di ciò che non è registrato nel rapporto tra gli interlocutori, del loro linguaggio, della battuta, eccetera, spesso non corrispondeva all’interpretazione in malam partem che ne era stata data. L’indagine e la prova della responsabilità penale hanno bisogno anche dei riscontri documentali, delle testimonianze, delle relazioni tecniche, soprattutto su materie così complesse.

Inoltre, il confine tra la corruzione e l’eventuale conflitto di interessi (che non è penalmente rilevante) in casi come questo è molto labile e si comprende come questo possa fare una differenza enorme nello sviluppo del successivo potenziale processo.

Se, come in altri casi, questa indagine nel suo complesso non trovasse poi una conferma in sede processuale, sarebbe l’ennesimo fallimento dell’amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

Non si può certo escludere che, nel quadro che attualmente si conosce, non ci possano essere singoli casi di corruzione o altre tipologie di reato; proprio per questo occorre auspicare che ci sia una particolare prudenza, e insieme cautela, nell’azione della magistratura inquirente, per non tornare indietro di trent’anni. Oggi ci si interroga se del fenomeno giudiziario di Mani pulite siano stati più i danni o i benefici per l’immagine, la politica, l’economia e la cultura della giustizia nel nostro Paese. Sarebbe importante non rifare gli stessi errori.

