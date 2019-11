INCHIESTA PD-OPEN/ Renzi e quella strana scalata al partito grazie ad Amazon & co.

Con la Enews 603, Renzi ha deciso di passare al contrattacco e accusare apertamente i due Pm di Firenze, responsabili dell’indagine su di lui e sul suo gruppo e delle decine di perquisizioni svolte in tutta Italia, di violazione del principio costitutivo delle nostre democrazie: la separazione dei poteri. Siamo tornati dunque “all’attacco alla democrazia” di berlusconiana memoria.

​La tesi di Matteo Renzi è abbastanza semplice: quei soldi li ho raccolti come fondazione e non come partito, e quindi non dovevo seguire le regole previste per il finanziamento alle formazioni politiche. Del resto un partito non potrebbe raccogliere soldi sotto forma di fatture per consulenze e servizi.​

Il punto dunque è come può usare una fondazione quei soldi. Può decidere di destinarli a studi, ricerche e formazione, ma può, ad esempio, usarli per conquistare un partito? Ecco la questione che Carrai e Bianchi dovrebbero chiarire ora: cosa hanno fatto con questi 6,7 milioni di euro raccolti con la Fondazione Open?

​La tracciabilità di questo considerevole flusso di denaro – una cifra davvero importante, soprattutto per il nostro striminzito “mercato politico” – sembra sinceramente una questione di scarsa rilevanza. Almeno si spera che tutto sia tracciato e registrato. L’alternativa, al giorno d’oggi, sarebbe solo quella di versamenti cash, che come sappiamo sono impossibili per aziende serie.​

Le questioni sono due e possono essere riassunte in questo modo: questi soldi sono serviti a “scalare” il Pd? Cioè queste risorse sono state date e raccolte per cambiare il corso delle cose all’interno del principale partito della sinistra? E – seconda questione – le imprese che hanno versato queste somme considerevoli, scritte a bilancio e registrate regolarmente, hanno ottenuto negli anni – dal 2014 al 2018 – in cui il manipolo di amici del “giglio magico” ha governato il Paese ai massimi livelli, benefici o trattamenti di favore?​

Sulla prima questione ha risposto come al solito assai lucidamente Emanuele Macaluso nel suo post di ieri. ​

Non credo che ci siano molti dubbi nel ritenere il gruppo raccolto alla Leopolda una corrente del Pd e che quindi la raccolta di fondi operata in modo autonomo, usando l’escamotage di una fondazione, non sia che da considerare finanziamento ad un partito, con tutti gli obblighi previsti dalla legge. ​

Ma questa considerazione non può che essere ricondotta, al di là degli aspetti giudiziari, ad un giudizio politico sullo stato del Pd, al fatto che il principale partito di governo del nostro paese sia così facilmente “conquistabile” da parte di un gruppo forte finanziariamente. Ma vi è anche una questione relativa alla natura “immorale” di fondi raccolti mentre essi erano già gruppo dirigente del partito e che dirottavano nell’esclusivo interesse del proprio gruppo personale. ​

A tal proposito non è “moralistico” ricordare le centinaia di lavoratori del Pd rimasti in questi anni senza stipendio, ridotti ad elemosinare una cassa integrazione, a cui forse non hanno neanche diritto, e con un destino ormai quasi certo di disoccupazione.​

A riprova di ciò va aggiunto che la pratica di dirottare fondi è stata perpetrata anche dopo la chiusura della Fondazione Open e con l’apertura della nuova Fondazione Eyu, eterodiretta da un altro fidatissimo del gruppo, l’ex tesoriere Bonifazi, anch’egli sotto inchiesta.

​Ma la seconda questione non è di minore importanza. Nessuno può sostenere onestamente che con la fine del finanziamento pubblico la politica non debba necessariamente far leva sul contributo dei privati.

Esiste un finanziamento privato virtuoso, fatto di piccoli contributi da qualche decina di euro che possono essere raccolti tra gli iscritti, i militanti, il popolo delle primarie. Una buona fonte è il ricavato dal 2 per mille. I partiti non sanno più svolgere attività per ricavare risorse e potrebbero invece organizzarle. Le feste dell’Unità erano fonte certa di autofinanziamento. Non parliamo delle iniziative editoriali, che sono quasi sempre in perdita. ​

Il punto sono i contributi rilevanti (oltre i 10mila euro?) provenienti da aziende e categorie di imprese. È del tutto evidente che sono contributi legittimi, ma vanno resi pubblici e sottoposti ad una verifica dei comportamenti delle stesse forze politiche che li ricevono, soprattutto in merito alle decisioni che hanno rilevanza economica.​

Faccio un esempio. Sembra che ci siano contributi considerevoli alla Fondazione Open da parte delle grandi società del web, da Google ad Amazon, alla Apple. Quelle che oggi sono additate – e a ragione – come i principali evasori, a cui per anni si è concesso in Italia e in Europa un regime fiscale più che amico. Ecco, possiamo chiederci legittimamente se per una forza di sinistra prendere soldi dalle grandi società che – come sappiamo – hanno guadagnato miliardi e pagato poco più di qualche spicciolo di tasse, sia una cosa giusta? Non ha il sapore di un grave conflitto d’interessi, difficile da spiegare ai propri elettori?​​



