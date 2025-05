Il mondo dell’edilizia in Emilia-Romagna trema a causa della maxi inchiesta che ha scoperto una rete criminale attiva in questo settore. Dal 2019 è stato messo in piedi un sistema per emettere fatture false a favore di oltre un centinaio di imprese edili, consentendo loro di pagare meno tasse e recuperare il denaro in contanti, togliendo una parte per il “servizio” ricevuto.

Erano 7 le società fittizie che emettevano fatture per lavori mai fatti, le cui sedi sono tra Napoli e Caserta. L’inchiesta ha rilevato che le imprese pagavano queste fatture tramite bonifici, poi il denaro tornava indietro in contanti, sottraendo una percentuale di circa il 13-15%, ma così si abbattevano le tasse e si creavano fondi neri. Il denaro contante arrivava da ambienti criminali campani, forse legati a clan.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i principali indagati sono due, ma sono state 29 le misure cautelari disposte, 135 sono invece le imprese coinvolte e il sequestro effettuato è da 3 milioni di euro. L’imprenditore Cipriano Barbato è ritenuto il capo ed è finito in carcere, il suo braccio destro, Franco Cristiano, è agli arresti domiciliari.

INCHIESTA EMILIA-ROMAGNA: GLI SPICCIOLATORI E I VIAGGI CON I SOLDI

L’inchiesta ha tracciato operazioni fittizie per 38 milioni di euro, di cui oltre 22 milioni sono stati usati da aziende dell’Emilia-Romagna, mentre sono oltre 250 i capi di imputazione contestati. In particolare, sono stati sequestrati un milione in contanti, orologi di lusso, un lingotto d’oro e trovati soldi nascosti in freezer, camini, divani. Tra le persone coinvolte anche i cosiddetti “spicciolatori“, coloro che aprivano conti a loro nome, prelevavano i soldi e li portavano fisicamente alle imprese.

Sono stati documentati oltre una trentina di viaggi tra Bologna e Caserta con auto piene di contanti. Il sistema è venuto a galla grazie a una segnalazione di Poste Italiane per movimenti sospetti su un conto, poi le forze dell’ordine si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali e strumenti informatici. Le 29 persone coinvolte sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Per quanto riguarda le misure disposte, sono scattati 10 obblighi di firma per soggetti di Caserta, Napoli e Bologna e 24 divieti di attività imprenditoriale per un anno.