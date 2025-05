Rischia fino a 10 anni di carcere Luca Lucci, il capo degli Ultras del Milan, Curva Sud. Questa è stata infatti la richiesta, avanzata nelle scorse ore, da parte del pubblico ministro Paolo Storari. Luca Lucci, divenuto famoso in queste ultime settimane anche per la sua amicizia con Fedez, è accusato di aver commissionato l’omicidio di Enzo Anghinelli, scampato miracolosamente ad una aggressione a mano armata nel 2019.

Dieci anni sono stati richiesti anche per Daniele Cataldo, considerato il braccio destro di Luca Lucci nonché colui che materialmente avrebbe tentato di uccidere Anghinelli, in un episodio risalente al 2019. Il pm della DDA di Milano, Paolo Storari, ha chiesto nove anni invece per Andrea Beretta, l’ex capo della Curva Nord dell’Inter, a processo per l’omicidio di Antonio Bellocco, e accusato anche di associazione a delinquere con metodo mafioso. Infine, sono stati chiesti otto anni di carcere per Marco Ferdico, altro esponente degli ultras nerazzurri.

INCHIESTA ULTRAS MILANO, TUTTE LE RICHIESTE DEL PM

Le richieste, spiega Il Fatto Quotidiano, sono arrivate nella giornata di ieri nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva” sulle tifoserie di Inter e Milan, durante la quale sono state avanzate ulteriori richieste di condanna con le accuse di percosse, lesioni, estorsioni, associazione a delinquere e resistenza a pubblico ufficiale, oltre, appunto, all’omicidio di Bellocco (avvenuto a settembre scorso) e al tentato omicidio di Anghinelli. Fabiano Capuzzo e Alessandro Sticco hanno ricevuto una richiesta di condanna a 4 anni e 6 mesi; per Luciano Romano e Islam Hagag il pm ha chiesto 3 anni e 4 mesi.

Tutti sono considerati vertici della Curva Sud del Milan e, secondo gli inquirenti, avrebbero costituito una vera e propria associazione a delinquere. Chieste pene anche per Christian Rosiello, noto per essere stato l’ex bodyguard di Fedez, e per Francesco Lucci, fratello di Luca, nonché per Riccardo Bonissi. Le richieste variano da 4 anni e 6 mesi fino a 6 anni e 10 mesi: tutti sono coinvolti in un filone parallelo all’inchiesta “Doppia Curva”.

INCHIESTA ULTRAS MILANO, TUTTO E’ “ESPLOSO” A SETTEMBRE 2024

Il tutto è iniziato lo scorso settembre 2024, quando 19 persone vennero arrestate a seguito del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, avvenuto nel 2019: per cinque anni gli inquirenti hanno continuato a indagare, fino a ricostruire quella che ritengono essere la verità. Luca Lucci, che ha sempre respinto ogni accusa, avrebbe ordinato l’omicidio dello stesso Anghinelli, mentre il suo vice, Daniele Cataldo, avrebbe tentato di eseguirlo. Anghinelli si salvò miracolosamente nonostante un colpo di pistola alla testa.

Chi indaga si dice convinto che l’apice della Curva Sud rossonera fosse una vera e propria organizzazione criminale visto che, oltre al tentato omicidio più volte menzionato in questa pagina, il gruppo in questione avrebbe dato vita ad aggressioni, ma anche estorsioni e vari business illeciti. Andrea Beretta, invece, è accusato dell’omicidio di Antonio Bellocco, ex ‘ndranghetista, avvenuto sempre lo scorso settembre: i due filoni di indagine corrono su binari paralleli, ma evidenziano come all’interno delle due tifoserie milanesi potessero annidarsi dinamiche decisamente torbide.