Inchiesta urbanistica Milano, il retroscena su Tancredi: Anac valutò conflitto interessi, ma dal Comune meneghino sarebbero arrivate rassicurazioni

Giancarlo Tancredi era finito nel mirino dell’Autorità nazionale anticorruzione quattro anni fa: lo rivela l’Ansa, in riferimento all’inchiesta urbanistica Milano, spiegando che l’autorità anticorruzione chiese chiarimenti al Comune sulla nomina dell’assessore all’urbanistica.

La richiesta era volta a verificare un eventuale conflitto di interessi visto che Tancredi è architetto, ma dal Comune arrivarono rassicurazioni.

Infatti, la risposta fu che Tancredi si era messo in aspettativa prima di accettare l’incarico, e allegò documenti ufficiali per dimostrarlo, per cui non vi erano ragioni di ritenerlo incompatibile o escluderlo, né ostacoli legali.

La questione venne chiusa, ma non definitivamente, perché al responsabile anticorruzione comunale venne raccomandato di continuare il monitoraggio, per riscontrare eventuali situazioni di incompatibilità.

INCHIESTA URBANISTICA MILANO, ALLARME CORRUZIONE DA ASSORUP

Sull’inchiesta di Milano è intervenuto il presidente dell’Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (Assorup), secondo cui questa vicenda è la prova che il settore dell’urbanistica “è a rischio corruzione“. Daniele Ricciardi, stando a quanto riportato dall’Ansa, ritiene che sia necessario procedere con la digitalizzazione dei procedimenti, puntare anche sulla formazione del personale, ma è ancor più necessario formulare un nuovo testo che scongiuri le “interpretazioni vndivaghe“.

A tal riguardo, Ricciardi ha citato la legge delega che è stata annunciata dal ministro Matteo Salvini, suggerendo che punti sul diritto alla casa e favorisca “l’accesso all’edilizia residenziale pubblica senza speculazioni o frodi“. Infine, l’invito del numero uno di Assorup alle istituzioni è di eliminare le mele marce che sono attive all’ombra degli interventi edilizi, piccoli o grandi che siano.