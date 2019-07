Inciampa su senzatetto e getta le sue cose nel lago/ Video choc: runner condannato

California sotto choc per il video divenuto virale nelle ultime ore e che ritrae un senzatetto vittima di un runner. Come riporta la stampa americana, l’homeless è stato assalito da un jogger mentre si trovava sulla riva di un lago, dove si era stabilito con i suoi averi. L’unica colpa dell’uomo, come evidenziano le immagini pubblicate da Corriere Tv, è di essere diventato un ostacolo di un corridore: quest’ultimo, dopo essere inciampato, ha scatenato la sua rabbia prendendo le poche cose del senzatetto – cibo, buste e sacchi – e gettandole nel lago. La sequenza è stata ripresa da un passante ed è stata pubblicata sui social network: centinaia di commenti e di condivisioni, con le forze dell’ordine che hanno fatto luce sull’accaduto. Il jogger è stato individuato, processato e condannato.

SENZATETTO AGGREDITO DA RUNNER: IL VIDEO CHOC

Sul web è scattata una catena di solidarietà nei confronti del povero senzatetto, che ha deciso di continuare a vivere alla sua maniera: come riporta il Corriere della Sera, ha deciso di restare in strada nonostante i tanti attestati di vicinanza e di supporto ricevuti negli ultimi giorni. Un caso che ha riacceso i riflettori sul numero di senzatetto nelle grandi città americane: una recente ricerca ha evidenziato che il numero di homeless nella sola Los Angeles è cresciuto del 16 per cento nel corso dell’ultimo anno. Un homeless ogni 105 abitanti, numeri simili a quelli di San Francisco. Qui di seguito vi proponiamo il video del brutto episodio registrato in California





