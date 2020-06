Incidente a Ciao Darwin, concorrente intrappolata tra gli elastici/ E il ginocchio…

La puntata di Ciao Darwin in onda stasera su Canale 5 in replica ci mostra un altro incidente dopo quello di Paolo Bonolis. Durante il genodrome una concorrente è rimasta intrappolata tra gli elastici, facendosi male. E’ servito l’intervento degli altri concorrenti per aiutarla di uscire, mentre erano dilaganti le risate all’interno dello studio tra i protagonisti rimasti seduti comodamente al loro posto. La donna poi è stata tirata fuori dalle corde intrecciate, senza riportare per fortuna nessun problema se non un ginocchio storto che l’avrà obbligata ad applicare un po’ di ghiaccio. Certo le risate dei concorrenti al di fuori del genodrome non si possono considerare edificanti, anche perché c’era il serio rischio che la persona scivolata tra le corde si fosse fatta male.

Incidente a Ciao Darwin, ma è davvero necessario?

L’ennesimo incidente a Ciao Darwin riapre le solite polemiche sul programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Sono tanti gli episodi di concorrenti che si sono provocati dei brutti infortuni durante la trasmissione di Canale 5. Anche se questa volta non c’è stato bisogno di un intervento da parte dei medici rimane chiaro ed evidente che alcuni giochi sono eccessivamente pericolosi. E’ normale mettere le persone in situazioni di rischio pur di far ridere il pubblico da casa? Lo dimostra la decisione di eliminare la prova dei rulli dopo che un concorrente era rimasto paralizzato in seguito a una caduta. Il pubblico si divide, ma pare evidente che qualcosa si doveva cambiare per rendere tutto più sicuro.



