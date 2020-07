Incidente a Cropani, morto un 32enne/ Scontro fatale auto-furgone, tre i feriti

Un gravissimo incidente stradale si è verificato quest’oggi all’altezza di Cropani, sulla strada statale jonica 106 in provincia di Catanzaro. Un terribile scontro fra un’auto e un furgone che ha provocato un morto e tre feriti. Ad avere la peggio, come riferito da “Catanzaro Informa”, un ragazzo di soli 32anni, un operaio lamentino. Un’altra persona è rimasta ferita in maniera grave ed è stata trasferita in elisoccorso presso l’ospedale locale, mentre altre due persone sono rimaste coinvolte in maniera lieve, e non hanno avuto bisogno di alcun ricovero. L’incidente è avvenuto stamane, sulla SS106 all’altezza del chilometro 204.4, in direzione di Taranto. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico, e sul luogo si sono recati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco, nonché gli uomini del soccorso del 118, e i carabinieri di Sellia Marina. Complicate le operazioni di estrazioni del corpo della vittima, visto che il mezzo su cui viaggiava è andato quasi completamente distrutto.

INCIDENTE CROPANI, MORTO UN 32ENNE. DECEDUTO UN 19ENNE IN SARDEGNA

Purtroppo quello accaduto nel catanzarese non è l’unico incidente mortale delle ultime ore. Nella giornata di ieri, infatti, ha perso la vita un ragazzo siciliano di soli 19 anni che si trovava in vacanza in Sardegna. Davide Luna, così si chiamava la vittima, è deceduto mentre stava percorrendo la strada statale 130, nei pressi di Cagliari, su uno scooter, assieme ad un amico. Il mezzo a due ruote, per cause ancora da ricostruire, si sarebbe schiantato contro un guardrail, e l’impatto sarebbe risultato fatale per il messinese Luna, mentre l’amico è rimasto ferito in gravi condizioni e si trova ora ricoverato presso il SS. Trinità di Cagliari. Questi, trasportato in codice rosso, avrebbe riportato un trauma cranico e addominale, ed avrebbe già subito un delicato intervento viste le sue condizioni fisiche. La coppia si trovava sulla splendida isola per trascorrere delle vacanze che si sono però trasformate in tragedia.



