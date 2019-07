INCIDENTE A MILANO, MORTO PAOLO GALIMBERTI/ Medico e dirigente Areu investito

Incidente stradale mortale per Paolo Galimberti, dirigente di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), rimasto coinvolto in un gravissimo impatto verificatosi nella giornata di ieri, venerdì 5 luglio 2019, in via Melchiorre Gioia a Milano. Galimberti, 58 anni, è stato travolto quando mancavano pochi minuti alle 13 proprio davanti a Palazzo Lombardia, sede degli uffici della giunta regionale, mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Come riportato da Milano Today, fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ambulanza in codice rosso del paziente, arrivato all’ospedale Niguarda in coma. La criticità delle sue condizioni ha reso vano ogni tentativo posto in essere dai medici di salvargli la vita.

INCIDENTE STRADALE, MORTO PAOLO GALIMBERTI

Fin da subito in via Melchiorre Gioia a Milano si sono portati gli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita a Paolo Galimberti. Da una prima ricostruzione compiuta dagli agenti della polizia locale, sembra che il dirigente si stesse recando a piedi in via Campanini, dove si trova la sede di Areu, quando è stato investito da un monovolume (diretto in centro città) ritrovandosi sul parabrezza del veicolo e infrangendolo per la forza dell’urto, prima di essere sbalzato sullo spartitraffico, dove ha battuto la testa al suolo. Una carambola letale per lo sfortunato 58enne, laureatosi in Medicina alla Statale e specializzato in anestesia e rianimazione. Il dirigente del coordinamento clinico della sala operativa di Areu morto nell’incidente lascia la moglie e una figlia.

