Incidente a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: “Vetro scoppiato”/ Intervento in studio

Piccolo incidente in diretta a Pomeriggio 5 nel corso della puntata del 7 marzo. Barbara D’Urso inaugura la pagina più leggera del programma, mandando in onda un filmato in cui si parla dell’adozione di due bambine da parte di Tiziano Ferro e di suo marito. Una volta tornati in studio, la D’Urso appare però in tensione e ne spiega subito il motivo: “Abbiamo appena avuto un incidente in diretta”. In studio intervengono quindi degli addetti ai lavori che portano una nuova postazione per gli ospiti, spostando quella precedente.

La conduttrice quindi spiega il motivo dell’incidente: “Come già accaduto parecchi mesi fa, è scoppiato un vetro“, ma tranquillizza i suoi telespettatori “ma noi riusciamo a gestire tutto, con calma”. In studio fanno allora ingresso anche delle donne delle pulizie per eliminare tutti i vetri rotti rimasti in terra ed evitare che qualcosa si faccia male. Pochi minuti dopo, a pulizia conclusa, gli ospiti si accomodano alle ultime postazioni rimaste libere, dando ufficialmente il via alla discussione sul tema inizialmente introdotto dal filmato.

