Morta la 20enne Beatrice Bellucci in un incidente a Roma su via Cristoforo Colombo: forse è stata coinvolta in una gara clandestina tra altre auto

Sono ancora poco chiare le dinamiche del tragico incidente avvenuto la notte scorsa a Roma sulla trafficatissima – e pericolosissima – via Cristoforo Colombo, costato la vita alla 20enne Beatrice Bellucci che si trovava bordo di una Mini Cooper assieme all’amica Silvia: un tamponamento causato (secondo le prime risultanze, ancora da confermare) da una BMW che viaggiava a gran velocità guidata dal 22enne Luca Girimonte; probabilmente (ma anche questa è una circostanza da confermare) coinvolti in una gara clandestina che si stava svolgendo proprio su via Cristoforo Colombo.

Partendo dal principio, è bene dire che dell’incidente a Roma conosciamo ancora pochissimi dettagli: dalle prima indagini è certo che la Mini Cooper su cui viaggiavano Beatrice e Silvia sarebbe stata violentemente tamponata dalla BMW di Luca – sulla quale si trovava anche un suo amico, 20enne -, concludendo la sua corsa contro un pino che funziona da sparti traffico; mentre la super-car si è cappottata nella corsia opposta a circa un centinaio di metri di distanza, perdendo tre ruote.

Per Beatrice Bellucci, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e dopo circa due ore di operazioni da parte dei Vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere dell’auto, è tragicamente deceduta all’arrivo in ospedale; mentre le altre tre persone coinvolte nell’incidente ne sarebbero uscite tutte pressoché illese: contro Luca Girimonte la procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale, ma sembra trattarsi – per ora – di un semplice atto dovuto.

Tragico incidente su via Cristoforo Colombo a Roma: l’ipotesi (da verificare) è di una gara clandestina tra auto

A lanciare l’ipotesi che su via Cristoforo Colombo fosse in corso una gara clandestina sono stati alcuni testimoni che hanno raccontato che la BMW di Luca stava procedendo a grandissima velocità – secondo alcuni addirittura 150 chilometri orari – assieme ad altre due vetture: proprio su queste si stanno concentrando gli inquirenti grazie all’aiuto delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area; ipotizzando – peraltro – l’arresto per i rispettivi conducenti dato che non avrebbero prestato il dovuto soccorso stradale, preferendo scappare a gran velocità dopo l’impatto.

D’altra parte, a negare la tesi della gara clandestina – o quanto meno il coinvolgimento della BMW – prima dell’incidente sono stati lo stesso Luca Girimonte e il suo amico: secondo il padre del 22enne, infatti, il figlio avrebbe riferito di essere stato tamponato da un altro veicolo e di non essere riuscito a mantenere il controllo della sua vettura; precisando in un’intervista al Messaggero che il figlio mai si sognerebbe di commettere “certe bravate” e che spetterà solo agli inquirenti ricostruire la verità.

D’altra parte, in casa di Beatrice Bellucci è il giorno del dolore con la madre della 20enne morta su via Cristoforo Colombo che – citata da TgCom24 – ci ha tenuto a mettere in chiaro che se ci fosse stata una gara clandestina, sua figlia “non c’entra nulla”, descrivendola come una persona “prudente” e sempre attenta quando si metteva alla guida; mentre nelle prossime ore verrà effettuato anche il test tossicologico sul 22enne e su Beatrice per capire se fossero lucidi, così come è stato acquisito dagli inquirenti un cellulare presente nella BMW che potrebbe aiutare a capire le dinamiche dell’incidente.