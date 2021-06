Incidente a Sanremo: auto prende fuoco dopo frontale/ Video, morta donna di 36 anni

Un gravissimo incidente stradale si è verificato quest’oggi in quel di Sanremo, un violentissimo scontro che purtroppo ha provocato la morte di una ragazza. L’episodio è riportato nel dettaglio da Sanremonews.it, che attraverso la propria pagina Facebook ha anche pubblicato alcune foto di quanto accaduto, e un video. Due auto sono venute a contatto frontalmente, e subito dopo lo scontro una delle due ha preso fuoco, venendo avvolta dalle fiamme. In base a quanto emerso l’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in corso Marconi, nei pressi della strada che porta presso Ospedaletti e la dinamica ricostruita sarebbe la seguente: un’auto, che stava procedendo nel proprio senso di marcia, ha perso il controllo andando a sbattere contro le vetture posteggiate per poi prendere fuoco.

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 2021, 2 GIUGNO/ Frasi d'auguri da spedire via WhatsApp

Una carambola che sarebbe stata generata da uno scontro frontale molto violento fra uno scooter ed un’auto, dopo di che lo stesso mezzo a quattro ruote avrebbe proseguito la propria corsa contro un’altra auto parcheggiata in strada. Non è ben chiaro, però, come l’auto sia poi rimbalzata in mezzo alla carreggiata, forse per via dell’alta velocità, anche se al momento si tratta di una mera supposizione e nulla di certo.

RIAPERTURE RISTORANTI-BAR AL CHIUSO DA OGGI/ Min. Salute: “resta limite 4 al tavolo”

INCIDENTE SANREMO: MORTA UNA DONNA DI 36 ANNI, UN FERITO GRAVE IN ELISOCCORSO

Come detto in apertura, ad avere la peggio, purtroppo, una donna, una ragazza di 36 anni che è morta pressochè sul colpo, anche se non è ben chiaro su quali dei numerosi mezzi coinvolti viaggiasse, e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Sul posto si è recato un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine a cominciare dai vigili del fuoco, e dal personale del 118; presenti anche gli agenti della polizia stradale e della polizia municipale, nonché un elisoccorso che ha trasportato un uomo rimasto coinvolto presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. A causa dell’incidente la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni causando numerose ripercussioni sul traffico ordinario.

Targa Ciampi, nome sbagliato “Azelio”/ Comune Roma: “scheggiata“ ma era gaffe scritta





© RIPRODUZIONE RISERVATA