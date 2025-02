Drammatico incidente a Serra Riccò, in provincia di Genova, dove una donna di 35 anni, Barbara Wojcik, sarebbe stata travolta e uccisa mentre era in sella al suo scooter. Lo schianto mortale, avvenuto il 22 febbraio scorso, sarebbe stato seguito dal gesto estremo del presunto investitore, un ragazzo di 22 anni che, dopo aver riconosciuto nella vittima una sua conoscente, si sarebbe tolto la vita.

Lutto cittadino nella comunità di Sant’Olcese dove risiedevano entrambe le vittime, come precisato in una nota di poche ore fa: “Appresa la tragica notizia dell’incidente stradale appena avvenuto, tutta l’amministrazione – si legge nel post diffuso sulla pagina Facebook del Comune – desidera esprimere la propria vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi“.

Incidente a Serra Riccò, la prima ricostruzione sul drammatico impatto tra auto e scooter

Secondo quanto emerso dai primi rilievi a margine dell’incidente a Serra Riccò, l’ipotesi è che il 22enne alla guida di una jeep abbia perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento. Da una prima ricostruzione del sinistro, sembrerebbe che Barbara Wojcik sia morta sul colpo e che il ragazzo, sceso dal veicolo per sincerarsi delle condizioni della donna, una volta riconosciuta si sarebbe suicidato con un’arma da taglio.

Stando a quanto riporta primocanale.it, quest’ultima potrebbe essere un cutter che il giovane avrebbe avuto in auto. Le indagini sull’accaduto sono in mano ai carabinieri. L’incidente si sarebbe verificato lungo la strada provinciale 2 in zona Molinetti, tra i centri di Sant’Olcese, comune di appartenenza delle vittime, e Serra Riccò.

