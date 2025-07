Incidente a Temptation Island 2025, la nuova edizione parte male per la barca delle coppie: cos'è successo e perché non andrà in onda

Parte questa sera 3 luglio Temptation Island 2025, come sempre in onda su Canale 5, e sappiamo che la prima puntata sarà già ricca di colpi di scena. Le anticipazioni sono però iniziate a circolare già da giorni, portando a galla un episodio spiacevole accaduto proprio sulle rive del nuovo resort calabrese. C’è stato infatti un incidente per la barca che trasportava i naufraghi sulla spiaggia per la famosa scena iniziale di Temptation Island: quella in cui le coppie approdano e incontrano Filippo Bisciglia per i saluti iniziali.

È stato proprio il conduttore a rivelare i momenti di preoccupazione che hanno anticipato l’inizio delle registrazioni della nuova edizione. Stando al suo resoconto, la barca che ha trasportato le coppie sulla spiaggia ha urtato un relitto, finendo poi per affondare.

Filippo Bisciglia svela com’è nato l’incidente a Temptation Island 2025 e perché non andrà in onda

Fortunatamente, al momento dell’impatto e delle successive difficoltà, le coppie erano già arrivate in spiaggia e, dunque, scese sulla terraferma. Nella manovra di ritorno, la barca ha urtato involontariamente il relitto: “Mentre stavo presentando le coppie ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato”, ha raccontato Filippo Bisciglia a TV Sorrisi e Canzoni, sottolineando che nessuno si è però fatto male. Proprio il conduttore ha poi svelato che l’incidente non andrà in onda. La produzione, capitanata da Maria De Filippi, ha infatti deciso che la scena fosse censurata, il che vuol dire che, oltre al racconto dei fatti, non avremo altro. E c’è già chi si dice deluso della mancanza di questo episodio nella prima puntata, che avrebbe regalato al pubblico un colpo di scena inedito sin da subito.

