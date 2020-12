Incidente a Traona: morto 17enne/ Si schianta in moto da cross durante allenamento

Terribile incidente oggi a Traona, piccolo comune in provincia di Sondrio, in Valtellina, dove un giovane di appena 17 anni ha perso la vita. Stando alle prime informazioni rese note da Il Giorno, la vittima era residente in una frazione della vicina città di Morbegno. A quanto pare, si stava allenando in sella alla sua moto da cross sulla pista sterrata che costeggia il fiume Adda quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente contro una pianta. In queste ore i carabinieri giunti sul posto starebbero cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto al fine di stabilire le cause che avrebbero portato il 17enne a schiantarsi con la sua moto. I soccorsi sarebbero giunti prioritariamente sul luogo dell’incidente ma nonostante i tentativi di rianimare il ragazzo, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nello schianto sarebbero risultate fatali.

INCIDENTE A TRAONA: MORTO 17ENNE, IGNOTE LE DINAMICHE

Sono ancora frammentarie le notizie giunte finora in merito all’incidente mortale costato la vita a un giovane non ancora maggiorenne a Traona, in Valtellina e verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 dicembre. Non è ancora del tutto chiaro se il sinistro in moto, a quanto pare autonomo, abbia coinvolto altri giovani presenti con lui ed anche loro appassionati di motocross o se invece la vittima fosse da sola. L’allarme, come riferisce il portale SondrioToday, sarebbe scattato poco dopo le ore 14 ed ha visto l’arrivo sul posto di due ambulanze e di un elicottero. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Chiavenna che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Al momento inoltre le forze dell’ordine non avrebbero reso note le generalità della vittima anche alla luce della sua minore età e gli accertamenti sull’esatta dinamica del sinistro.



