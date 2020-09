Incidente A1 Roma, auto si ribaltano: 2 morti/ Frontale a San Giovanni in Marignano

Un terribile incidente si è verificato oggi pomeriggio al bivio A1 diramazione Roma Nord. Erano le 17:10 circa quando tre autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro, due di queste si sono ribaltate. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a Polizia Stradale, personale medico e quello di Autostrade per l’Italia. Al momento risulta chiuso il tratto autostradale A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e il bivio A1 direzione nord, quindi il traffico risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia. L’elisoccorso Pegaso 118 è stato allertato per raggiungere il luogo dell’incidente. Stando a quanto riportato da Roma Today, due donne sono morte nel tamponamento a catena, mentre un uomo è stato elitrasportato in ospedale a Roma. Secondo quanto riportato da Autostrade, dopo l’incidente si è creata una coda di 5 chilometri, mentre nella carreggiata opposta si segnalano 4 chilometri di coda e il traffico scorre invece su una sola corsia.

INCIDENTE FRONTALE A SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Ma quello di Roma non è purtroppo l’unico incidente che si è verificato oggi, giovedì 10 settembre. A San Giovanni in Marignano, ad esempio, due auto sono andate completamente distrutte in seguito ad un tremendo frontale e i guidatori sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto riportato da Rimini Today, l’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 circa sulla Sp17 che fa da circonvallazione al paese. Da una prima ricostruzione è emerso che uno dei due veicoli abbia effettuato un sorpasso e così sarebbe finito frontalmente contro l’altra auto. Le due auto sono carambolate mentre i pezzi volavano da tutte le parti. Una delle due vetture è rimasta in bilico sul fossato e uno dei due guidatori è rimasto incastrato tra le lamiere, riportando gravi lesioni alle gambe. La Sp17 è stata chiusa in entrambi i sensi per facilitare i soccorsi, così è andato in tilt il traffico, che è stato deviato verso il centro di San Giovanni. I due feriti sono stati stabilizzati e trasportati d’urgenza in ospedale.



