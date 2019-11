Incidente A13 Bologna: famiglia sterminata/ Vittima anche una neonata di soli 5 mesi

Gravissimo incidente avvenuto a Bologna, dove un’intera famiglia, madre, padre, e figlia, è stata spazzata via. Un episodio choc che è stato raccontato negli ultimi minuti da tutti i principali quotidiani, a cominciare dall’edizione online di Repubblica: a morire un uomo di 32 anni, la compagna di anni 29, e la figlia dei due, una neonata di soli cinque mesi. L’incidente finito in tragedia si è verificato questa mattina presto, lungo l’autostrada A13, quella che da Bologna porta a Padova e viceversa. In direzione Veneto, fra le uscite di Bologna Interporto e Altedo, precisamente al chilometro 15, il camper su cui viaggiavano le tre vittime è stato urtato da un’automobile, con la conseguenza che il mezzo pesante si è poi scontrato contro il newjersey, e ribaltato, terminando la propria corsa in mezzo alla carreggiata.

FAMIGLIA STERMINATA DOPO INCIDENTE A BOLOGNA: CAMPER INVESTITO DA PULLMAN

Sfortuna vuole che in quegli istanti passasse di lì un pullman che ha centrato in pieno il camper della famiglia, uccidendo i suoi membri sul colpo. Una volta lanciati i soccorsi sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118, nonché la polizia stradale e i vigili del fuoco, uniti al personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Purtroppo per le tre persone nel camper non vi è stato nulla da fare, morti sul colpo anche se non si sa se a seguito del ribaltamento, o del successivo investimento del pullman. Altre quattro persone sono rimaste coinvolte durante lo schianto, e tre di loro sarebbero state stabilizzate sul posto e poi ricoverate negli ospedali della zona, ma non sarebbero in pericolo di vita. Una tragedia immane per una famiglia molto giovane, originaria della Vicenza, che probabilmente stava rientrando a casa dopo aver trascorso il ponte dei morti. Il traffico, dopo alcuni disagi, è ripreso a circolare regolarmente.

