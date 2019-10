Incidente A4, camion sfonda guardrail/ Verona, migliaia in trappola verso Tangenziale

Un maxi incidente ha causato una mattinata di estrema “passione” tra l’A4 e la tangenziale vicino a Vigasio, provincia di Verona: poco prima delle ore 7 un camion stava viaggiando sulla Tangenziale Sud quando è sbandato all’improvviso e ha letteralmente sfondato il guardrail all’altezza dell’uscita di Vigasio, quello che divide l’autostrada A4 proprio con la tangenziale in direzione Est. Dalle prime testimonianze raccolte dal quotidiano locale l’Arena, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta anche un’auto anche se i due feriti riscontrati non sembrano essere per fortuna in pericolo di vita e sono stati subito trasportati dalle ambulanze al vicino ospedale di Borgo Trento. Il problema vero è stato il traffico, con l’autostrada e la Tangenziale bloccate per più di tre ore fino alle 10.30 quanto la situazione ha iniziato a tornare, con molta lentezza, verso la normalità. Il motivo è presto che spiegato: dopo l’impatto il mezzo pesante è rimasto posizionato “di traverso” intrappolando migliaia di vetture tra le due strade.

TRAFFICO IN TILT TRA A4 E TANGENZIALE

Non solo, a complicare ulteriormente la situazione sull’A4 dopo il maxi incidente di Vigasio sono state le code provocate anche in senso opposto verso Milano (tutt’ora in corso i lavori di ripristino), rendendo il traffico del tutto impazzito per oltre tre ore. Sul posto la Polizia Stradale e i vigili del fuoco che hanno tentato di rimuovere il camion incidentale e ripristinato il tutto dopo diverse ore di lavoro: dopo le ore 9 sono stati segnalati addirittura 9 chilometri di coda tra Peschiera e Verona Sud in direzione Venezia, mentre tra Soave e Verona Sud verso Milano i chilometri di traffico erano addirittura 10. Ora la situazione si sta normalizzando ma l’impatto è stato fortissimo e il ripristino di guardarail tra A4 e Tangenziale impegnerà anche le prossime ore.

