Incidente A4, chiuso tratto Bergamo-Capriate/ Tir si ribalta e perde carico: code

Un incidente stradale fra mezzi pesanti ha provocato la paralisi dell’autostrada A4, quella che da Milano porta a Venezia, con la chiusura di un tratto nella zona di Bergamo. Come riferito dai colleghi di Fanpage, all’alba di oggi, martedì 7 settembre, un tir con un rimorchio carico di alluminio si è ribaltato all’altezza del chilometro 163 nel tratto compreso fra le uscite di Bergamo e di Capriate, in direzione di Milano. Coinvolto un uomo di 55 anni, molto probabilmente il guidatore del mezzo pesante, che non avrebbe comunque riportato delle conseguenze gravi.

Sul luogo dello scontro sono stati inviati i soccorsi dell’Azienda regionale emergenza, che hanno effettuato le prime cure all’autotrasportatore, per poi trasferirlo in ospedale in codice giallo, quindi non in condizioni di gravità. Sono stati invece pesanti, come detto sopra, le ripercussioni sul traffico cittadino, visto che, per fare in modo che la carreggiata fosse ripulita e consentire le operazioni di soccorso al 55enne, è stata appunto disposta la chiusura del tratto di autostrada A4 di cui sopra.

INCIDENTE SULL’A4, CHIUSO TRATTA BERGAMO-CAPRIATE: DIVERSI KM DI CODA

Come riferiva il sito ufficiale di Aspi, Autostrade per l’Italia, poco dopo le ore 8:00 si segnalavano circa due chilometri di coda nel tratto chiuso e altri cinque chilometri, ma in aumento, dopo l’uscita obbligatoria di Bergamo. Una mattinata di passione quindi per tutti coloro che della bergamasca e dal bresciano dovevano recarsi nelle zone di Milano e Monza, costretti a percorrere diversi chilometri lungo le strade statali e provinciali, con code e incolonnamenti un po’ ovunque.

Autostrade per l’Italia consiglia a riguardo di uscire a Seriate per poi rientrare in autostrada a Capriate, mentre coloro che viaggiano in direzione Milano, consigliano di utilizzare la BreBeMi. Si segnalano code in entrambe le direzioni a causa dei soliti “curiosi”, mentre sul luogo dell’incidente sono presenti anche il persone di Aspi, quindi la polizia stradale e i mezzi di soccorso.

