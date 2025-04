Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle scorse ore sull’autostrada A4, causando due morti. L’episodio, come riferiscono numerosi organi di informazione online, fra cui anche il quotidiano de Il Gazzettino è avvenuto di preciso nel tratto fra Latisana e Portogruaro, andando verso Venezia. Uno schianto devastante attorno alle ore 10:20 di stamane, dove purtroppo due persone hanno perso la vita.

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, un’auto e due mezzi pesanti per la manutenzione stradale sarebbero rimasti coinvolti, e di fatto la vettura che stava viaggiando verso Venezia, sarebbe finita contro gli stessi mezzi. A bordo vi era una coppia di anziani, entrambi di Trieste, che stavano tornando a casa, e che sono morti sul colpo a causa del tremendo impatto con i mezzi di lavoro. Ma cosa è successo? Tre le possibili ipotesi, a cominciare da un malore del conducente anziano, che non potendo più governare l’auto sarebbe finito contro il cantiere.

INCIDENTE A4, DUE ANZIANI MORTI: FORSE UNA DISTRAZIONE?

La seconda ipotesi è invece quella di una distrazione, che l’uomo alla guida non abbia visto la deviazione della corsia. Infine c’è la possibilità di un guasto ai freni. Testimoni raccontano di un impatto violentissimo, di conseguenza è ipotizzabile l’idea del malore come del guasto, visto che sembra che l’auto su cui viaggiavano i due signori non abbia quasi frenato, impattando in maniera devastante contro il cantiere.

Anche per questo i due non hanno avuto scampo e una volta che gli uomini del soccorso stradale si sono recati sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. L’incidente in A4 è avvenuto di preciso al chilometro 452, a poca distanza dal casello di Portogruaro, e in quel punto si stavano sistemando le barriere centrali, ma il cantiere era stato segnalato ben un chilometri prima con gli appositi coni posizionati a terra. Ecco perchè chi sta indagando sulla dinamica dello scontro propende per il malore.

INCIDENTE A4, DUE ANZIANI MORTI: IPOTESI MALORE

L’auto avrebbe infatti invaso la corsia che era stata chiusa, abbattendo i coni e quindi scontrandosi con il mezzo della manutenzione, che poi a sua volta è stato spinto in avanti, tamponando anche quello di un’altra ditta che stava sempre lavorando sulle barriere. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente hanno trovato i due anziani già morti, mentre fortunatamente gli uomini a bordo dei mezzi di lavoro ne sono usciti illesi; non vi era inoltre alcun operaio a piedi nel tratto in cui è avvenuto l’impatto, altrimenti il bilancio sarebbe stato ancora più grave.

Subito dopo lo scontro le forze dell’ordine sono dovute intervenire per deviare la viabilità, con le operazioni di soccorso che sono durate diverse ore e con il tratto dell’autostrada A4 interessato che è stato chiuso temporaneamente mandando il tilt il traffico. Solamente più di tre ore dopo, alle 13:45, l’autostrada è stata riaperta.