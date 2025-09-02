Dopo l'odio ricevuto dagli haters per l'incidente, Alfonso D'Apice sbotta sui social: il duro sfogo dell'ex Grande Fratello.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, durante un viaggio negli Stati Uniti, hanno avuto un gravissimo incidente che hanno poi raccontato entrambi sui social. La coppia che si è conosciuta e innamorata al Grande Fratello ha vissuto momenti complicati, ma il racconto social ha scatenato la reazione degli haters che hanno accusato Alfonso e Chiara di voler strumentalizzare la situazione per “fare hype” e per aumentare la loro visibilità sui social.

Commenti durissimi e gravi quelli ricevuti dalla coppia del Grande Fratello di fronte ai quali, tuttavia, Alfonso ha scelto di non restare in silenzio. Con un lungo post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, D’Apice si è così scagliato contro gli haters lasciandosi andare ad un duro sfogo.

Lo sfogo di Alfonso D’Apice contro gli haters contro l’incidente

“A qualche giorno da quello che è successo voglio condividere una riflessione, per chiudere definitivamente questo orribile capitolo. Quando l’adrenalina è scesa e la lucidità è tornata, sono arrivati i dolori e i lividi. Chiara e i miei amici, per la paura, sono stati molto male, e io ho voluto stargli vicino. Tutto questo ha fatto soffrire anche me. Ma una cosa che mi ha toccato fortemente è stato leggere certi commenti. Soprattutto da persone adulte, che hanno figli e nipoti, scrivere frasi disumane come: “peccato che non siano m0rti”, “è il karma per quello che hanno fatto a Helena“, o “lo fanno solo per hype”. Mi chiedo: che razza di mondo è questo? Se in quell’auto ci fossero stati i vostri figli? E se fossimo morti davvero, avreste scritto le stesse cose?”. Queste le parole di Alfonso D’Apice che, poi, è andato avanti nel suo sfogo.

“La cosa che mi spaventa è che, secondo me, si: lo avreste fatto. Se guardare la TV o Instagram vi porta a questo, allora vi invito a spegnere tutto e buttare i telefoni. Mi è capitato di leggere padri di famiglia, madri di figli e figlie, scrivere cose abominevoli… e addirittura goderne. Date l’esempio, sappiate comportarvi. A nessun figlio o figlia piacerebbe leggere certi commenti rivolti a dei coetanei. E nemmeno i vostri beniamini, le persone per cui fate tanto il tifo, approverebbero. Anzi, sono sicuro che leggendo i tanti auguri di m0rte si dissocerebbero da voi. Lo farei anch’io, se qualcuno che dice di sostenermi scrivesse cose simili. In fine grazie a i miei amici ex compagni di avventura che mi hanno scritto o chiamato, per rassicurarsi su come stessi e grazie a tutti voi che mi avete difeso e sostenuto come sempre”, ha concluso D’Apice.

